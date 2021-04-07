В 2021 году выпускники алтайских школ могут сдавать экзамены только по двум предметам

В 2021 году выпускники школ Алтайского края будут сдавать экзамены только по русскому языку и математике. Соответствующие особенности проведения итоговой аттестации утвердили совместными приказами Минпросвещения и Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба регионального Минобра.

Учащиеся девятых классов пройдут итоговую аттестацию только по русскому языку и математике, а участники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды по желанию смогут сдать экзамен по одному из этих предметов на выбор.

Выпускники одиннадцатых классов, которые не собираются в вузы, также будут сдавать экзамены только по двум обязательными предметам. При этом участники с ОВЗ и инвалиды сдадут только русский язык.

Тем же выпускникам, которые планируют получить высшее образование, для аттестата достаточно получить положительный результат на ЕГЭ по русскому языку, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Алтайский край занял второе место по качеству проведения организационно-технических процедур, объективности проведения ЕГЭ среди всех регионов страны.