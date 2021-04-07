Почти каждый десятый мужчина в Алтайском крае сталкивался с домогательствами на работе

9% мужчин, живущих в Алтайском крае, сталкивались с домогательствами на нынешнем или предыдущем местах работы. Это показало исследование, проведённое сервисом "Зарплата.ру".
Чаще всего это выражалось в нежелательных прикосновениях (5%), требовании интимной близости со стороны руководителя (4%), неприличных высказываниях или оскорблениях (3%).
С практикой домогательств на рабочем месте сотрудники мужского пола сталкивались в госструктурах (13%), розничной торговле (10%), ЖКХ (9%), гостиницах, ресторанах и общепите (8%).
При этом исследователи отмечают, что харассмент в отношении мужчин в России имеет менее массовый характер, чем женский: в среднем по стране 9% против 25%.
Комментарии
Странно... Попросила объяснить значение слова в предпоследней строчке... а мну заблокировали. Значит, чо-та неприличное! Наверное, если мужик мужика домогаецццца
Разный подход в воспитании.
Если мужчина зайдет в женскую раздевалку, то услышит визг и увидит выпученные глаза.
Если женщина в мужскую зайдет, то увидит приятные улыбки и добрые шутки.
Оттого и проценты разные.
... в мужских мечтах
Точно, намечтали...
Всю жизнь в госструктурах проработал, очевидно не повезло - ни одного случая не знаю...
Ну я сталкивался с домогательствами. Так я и не возражал
Продолжу, ... если бы моя прежняя начальница, то я бы и забыл про это слово.