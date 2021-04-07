Почти каждый десятый мужчина в Алтайском крае сталкивался с домогательствами на работе

9% мужчин, живущих в Алтайском крае, сталкивались с домогательствами на нынешнем или предыдущем местах работы. Это показало исследование, проведённое сервисом "Зарплата.ру".

Чаще всего это выражалось в нежелательных прикосновениях (5%), требовании интимной близости со стороны руководителя (4%), неприличных высказываниях или оскорблениях (3%).

С практикой домогательств на рабочем месте сотрудники мужского пола сталкивались в госструктурах (13%), розничной торговле (10%), ЖКХ (9%), гостиницах, ресторанах и общепите (8%).

При этом исследователи отмечают, что харассмент в отношении мужчин в России имеет менее массовый характер, чем женский: в среднем по стране 9% против 25%.