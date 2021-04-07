Инициатива руководителя Новоалтайского отделения "Молодой Гвардии" Даниила Егорова "Экология за нами!", направленная на заботу об окружающей среде, была представлена в рамках кадрового проекта алтайского реготделения "Единой России" "Региональный ПолитСтартап". Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как считает сам активист, необходимо приучать молодых людей как к сортировке отходов, так и конкретно к раздельному сбору батареек и макулатуры.

"Практически во всех батарейках содержатся токсичные вещества в виде различных металлов и химикатов, которые при разрушении корпусов батареек попадают в природную среду. Если говорить о сборе макулатуры, то многие городские жители машинально выбрасывают старые газеты, тетради или книги в мусоропровод, не думая о возможности сдачи их в пункт приёма макулатуры", – говорит Егоров.

У молодого активиста уже есть конкретный план по приучению своих сверстников к экологичному потреблению. Так, конкурсант кадрового проекта "Единой России" предлагает при участии учебных заведений Алтайского края организовать массовый сбор батареек и макулатуры, а затем посадить саженцы деревьев.

Кстати, подобный проект Даниил Егоров уже реализовывал в школах Новоалтайска прошлой осенью. "По ходу его реализации отмечаются хорошие результаты, а именно: хорошая вовлечённость молодёжи и показатели сбора сырья. Кроме того, активные школьники подключаются к работе местного отделения МГЕР и мы уже вместе организовываем и другие мероприятия. Поэтому есть желание реализовать проект "Экология за нами!" и в других городах Алтайского края", – сказал участник "Регионального ПолитСтартапа".

Экологическая инициатива молодогвардейца замыкает топ-10 акций, предложенных в рамках кадрового проекта "Единой России". Поддержать Даниила Егорова и ознакомиться с другими проектами активной молодёжи Алтая можно здесь.

Напомним, в феврале алтайское реготделение "Единой России" по просьбам молодёжи запустило кадровый проект "Региональный ПолитСтартап", направленный на выявление граждан РФ в возрасте от 21 до 35 лет с активной жизненной позицией, готовых попробовать свои силы в общественно-политической деятельности. В рамках проекта участники должны предложить свою инициативу по развитию Алтайского края. Финалисты проекта пройдут обучения в рамках партийной школы, где им предстоит поработать с ведущими экспертами и политтехнологами СФО, депутатами федерального и регионального уровня, представителями органов государственной власти. С подробной информацией можно ознакомиться на специализированной площадке проекта "ПолитСтартап22.рф".