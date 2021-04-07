Более 20 тысяч предпринимателей получили льготное погашение кредитов в ВТБ

ВТБ погасил задолженность более 20 тысячам предпринимателей, которые в 2020 году оформили кредиты на возобновление деятельности под 2% годовых. Свыше 98% заёмщиков выполнили условия госпрограммы, сохранив более 1 млн рабочих мест.

Госпрограмму кредитования предприятий на возобновление деятельности ФОТ 2.0 запустили 1 июня 2020 года. Это одна из мер поддержки пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. Предприятиям, сохранившим до 1 апреля 2021 года более 90% или до 80% рабочих мест, ВТБ погасил кредитную задолженность полностью или в размере 50% соответственно.

"Предложенная государством мера поддержки занятости помогла российским предприятиям справиться с влиянием пандемии, продолжить деятельность и сохранить в штате сотрудников. Почти все наши клиенты выполнили необходимые условия и получили льготное погашение кредитов. Это очень высокий показатель, в очередной раз подтверждающий эффективность программы кредитования на возобновление деятельности", − отметил Денис Бортников, заместитель председателя правления банка ВТБ.

Денис Бортников добавил, что банк продолжает поддерживать те предприятия, кому помощь всё ещё необходима, в рамках запущенной в марте программы ФОТ 3.0. По ней выдано около 1000 кредитов под 3% годовых.