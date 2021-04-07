Восемь случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

В Республике Алтай за последние сутки выявили восемь случаев коронавируса, общее число заболевших с начала пандемии достигло 16 720. Об этом в среду, 7 апреля, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

"Коронавирус подтвердился у пяти жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Усть-Канского района и у жителя Майминского района", – говорится в сообщении.

Выздоровели за весь период 16 366 человек, в том числе 17 – за последние сутки.

Скончались ещё двое пациентов с COVID-19. Общее число смертей выросло до 227.