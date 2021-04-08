Если вы можете сказать, что ваше детство было счастливым, беззаботным и без потрясений, то вас, видимо, обошли стороной странные советские мультфильмы. А некоторые из них вполне могут напугать и взрослого человека. 8 апреля в стране отмечают 109-летие российской анимации. Редакция amic.ru собрала к этому дню самые жуткие и тревожные мультфильмы. Первым в нашей подборке будет тот самый мультипликационный фильм, с которого началась история советской и российской анимации.
"Прекрасная Люканида" – работа биолога Владислава Старевича о несчастной любви насекомых.
"Два клёна". Мультфильм по сказке Евгения Шварца, в котором Баба-Яга превратила детей Василисы-работницы в два клёна, о материнской любви (неоднозначной), победившей злые силы.
"Северная сказка". История о том, как дети обидели свою маму.
"Будет ласковый дождь". По рассказам Рэя Бредбери о постапокалиптическом будущем.
"Воспоминание". Рассказ о маленькой девочке, которая во время Великой Отечественной войны в разорённом фашистами селе мечтала об учёбе в школе.
"Контакт". Инопланетяне и музыка из "Крёстного отца".
"Большой Тылль". Эстонская кровавая сказка, взявшая немало фестивальных наград.
"Халиф Аист". Атмосфера мультфильма близка одновременно к атмосфере таинственных арабских сказок и тёмному свету странных фильмов Дэвида Линча.
"Потец". Отец пытается иносказательно объяснить детям значение слова "потец". Но сыновья требуют прямого ответа. Только в конце фильма становится ясно, что потец – это предсмертный пот.
"Сказка сказок". Волк из народной колыбельной наблюдает за миром. Великий мультфильм Юрия Норштейна о детстве и истории страны.
Комментарии
лишь бы плюнуть в прошлое...
Отличные мультфильмы. Даже не верится, что их никакие худсоветы не "зарезали"
А почему не упомянули мульт "Его жена курица", из которого сделали заглавную картинку? Лютый мульт. Читал на него рецензию психиатра. Натуральное пособие по психиатрии.
чем страшен мульт "Контакт"?
8.04.2021 06:57
могиканин
А вам лишь бы возмутиться: "ах, советы обижают!"
Некоторые из этих мультфильмов ещё ничего, а некоторые реально жуткие для маленьких детей
а некоторые реально жуткие для маленьких детей
так они и предназначены для маленьких детей...
А еще есть сказка, как наш мальчик за банку варенья и коробку печенья, западным буржуинам страну продал
Никто не боялся этих мультиков. Это современные дети своей тени боятся. Но в этом заслуга родителей.
8.04.2021 11:05
- гость -
Никто не боялся этих мультиков. Это современные дети своей тени боятся. Но в этом заслуга родителей.
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Врёшь. Боялись. В то время такого обилия ужастиков по ТВ не смотрели, в кровавые комп.игры не играли. Поэтому психика была не такая закалённая, как у современных детей.
Врёшь. Боялись. В то время такого обилия ужастиков по ТВ не смотрели, в кровавые комп.игры не играли. Поэтому психика была не такая закалённая, как у современных детей.
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За себя говори, трусишка!