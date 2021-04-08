Если вы можете сказать, что ваше детство было счастливым, беззаботным и без потрясений, то вас, видимо, обошли стороной странные советские мультфильмы. А некоторые из них вполне могут напугать и взрослого человека. 8 апреля в стране отмечают 109-летие российской анимации. Редакция amic.ru собрала к этому дню самые жуткие и тревожные мультфильмы. Первым в нашей подборке будет тот самый мультипликационный фильм, с которого началась история советской и российской анимации.

"Прекрасная Люканида" – работа биолога Владислава Старевича о несчастной любви насекомых.

"Два клёна". Мультфильм по сказке Евгения Шварца, в котором Баба-Яга превратила детей Василисы-работницы в два клёна, о материнской любви (неоднозначной), победившей злые силы.

"Северная сказка". История о том, как дети обидели свою маму.

"Будет ласковый дождь". По рассказам Рэя Бредбери о постапокалиптическом будущем.

"Воспоминание". Рассказ о маленькой девочке, которая во время Великой Отечественной войны в разорённом фашистами селе мечтала об учёбе в школе.

"Контакт". Инопланетяне и музыка из "Крёстного отца".

"Большой Тылль". Эстонская кровавая сказка, взявшая немало фестивальных наград.

"Халиф Аист". Атмосфера мультфильма близка одновременно к атмосфере таинственных арабских сказок и тёмному свету странных фильмов Дэвида Линча.

"Потец". Отец пытается иносказательно объяснить детям значение слова "потец". Но сыновья требуют прямого ответа. Только в конце фильма становится ясно, что потец – это предсмертный пот.

"Сказка сказок". Волк из народной колыбельной наблюдает за миром. Великий мультфильм Юрия Норштейна о детстве и истории страны.