Бег с препятствиями. Фоторепортаж из подтопленного парка "Изумрудный"

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Подтопленная талыми водами велосипедная и беговая дорожка в барнаульском парке "Изумрудный" не останавливает самых активных любителей спорта. К тому же затопленный участок выложили деревянными палетами.
Напомним, талая вода пришла в парк со стороны стадиона "Клевченя". Накануне, 6 апреля, воду откачивали помпой. В итоге уровень воды снизился.
Сегодня, 7 апреля, управляющий парком Владислав Вакаев на своей странице в Instagram рассказал, что в будущем там появится дренажная система, чтобы больше не допустить подобных ситуаций.
Комментарии
Надо весенний чемпионат по гребле провести на открытой воде!
Дренаж на бывшем кладбище это сильно круто, покойники обидятся!
Как специалист рекомендую ограничиться организацией поверхностного стока и этого будет достаточно что бы не топило.
У вас рядом коммунпрект, их планировщика достаточно чтобы нарисовать канавки по рельефу, или какого нибудь старпёра-проектировщика наймите и он за 3 рубля то же нарисует
Природа дури человеку не прощает. Все деньги пойдут прахом. Обшественнмки деньги считать умеют только в своём кармане.
Природа дури человеку не прощает. Все деньги пойдут прахом. Обшественнмки деньги считать умеют только в своём кармане.
Это в дополнение к вчерашнему сабжу про пользу бега?
Почему бы просто не закрыть парк на просушку, пока никто не навернулся с этих поддонов?
До подтопления прогулялся по парку и больше туда ни ногой. Мрачная, давящая неустроенностью окружающая действительность.