Бег с препятствиями. Фоторепортаж из подтопленного парка "Изумрудный"

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Подтопленная талыми водами велосипедная и беговая дорожка в барнаульском парке "Изумрудный" не останавливает самых активных любителей спорта. К тому же затопленный участок выложили деревянными палетами.

Напомним, талая вода пришла в парк со стороны стадиона "Клевченя". Накануне, 6 апреля, воду откачивали помпой. В итоге уровень воды снизился.

Сегодня, 7 апреля, управляющий парком Владислав Вакаев на своей странице в Instagram рассказал, что в будущем там появится дренажная система, чтобы больше не допустить подобных ситуаций.