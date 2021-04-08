Новые открытия каждый день: "Магис Дети" приглашает на летние каникулы

"Магис Дети" приглашает ребят от 4 до 13 лет на летние каникулы в клубе. За две недели ежедневных посещений ребёнок не только получит новые впечатления, отдыхая вместе с командой сверстников, но и сможет усовершенствовать свои навыки и умения в спорте, обучении и творческом развитии.

Смены начинаются с 1 июня 2021 года. Каждый день с 08:00 до 18:00 отряды будут посещать:

занятия в бассейнах внутри клуба и в летнем открытом бассейне;

спортивные и творческие секции;

экскурсии, выездные мероприятия;

квесты, мастер-классы, вечеринки.

В стоимость путёвки также включены полезные завтраки, разнообразные обеды и сытные ужины. Выходные дни (субботу, воскресенье) ребята будут проводить дома.

Узнать подробности можно на сайте или по телефонам 226-616 и 566-700.

"Магис Дети"

Взлётная, 25, тел: 226-616

Красноармейский, 25, тел: 566-700

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