Сбившая школьника экс-сотрудница алтайской полиции предстанет перед судом

В Республике Алтай правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении женщины-полицейского, сбившей на автомобиле ребёнка. Уголовное дело направили в прокуратуру, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошёл днём 10 сентября 2020 года в селе Усть-Кан. Сотрудница территориального отдела полиции ехала на личном авто по улице Ленинской со скоростью не менее 37,6 км/ч и пользовалась в этот момент телефоном.

"На нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения дороги с улицей Юбилейной [женщина] совершила наезд на девятилетнего мальчика, в результате чего ребёнку были причинены телесные повреждения, в том числе в виде закрытого перелома правой бедренной кости и закрытой черепно-мозговой травмой, ссадин и кровоподтёков верхних и нижних конечностей, повлёкших тяжкий вред здоровью", – рассказали в СК.

Сейчас жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает, уточнили в ведомстве. При этом обвиняемая вину не признала. Уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека") направили с обвинительным заключением прокурору. Женщине грозит до двух лет колонии.