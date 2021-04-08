Сыры, крупы, масла: 31 алтайская компания представит продукцию на выставке в Москве

Производители Алтайского края представят свою продукцию на 28-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья "Продэкспо – 2021". Мероприятие пройдёт с 12 по 16 апреля 2021 года в Москве. Алтайский центр "Мой бизнес" организовал для региона коллективный стенд.

В работе стенда примут участие более 30 алтайских компаний. Они представят весь спектр производимых в крае продуктов: сыры различных видов, макаронные изделия, крупы, масла холодного отжима, продукция пчеловодства, фитопродукция, кондитерские изделия и многое другое. Посетители выставки увидят не только популярные товары, но и новинки от производителей.

Напомним, что "Продэкспо" – крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе, на которой представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, для здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотические продукты.

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