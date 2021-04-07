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Новости

В России не исключили блокировки Zoom

, ИА "Амител"
Член Совфеда Александр Башкин считает, что стране нужно активнее разрабатывать собственные платформы
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не исключает, что если Zoom примет решение о запрете продажи доступа к сервису российским госучреждениям, то инструмент будет заблокирован на территории РФ.

"Россия не является сторонником санкционных действий, но если такое решение в отношении госучреждений и госкомпаний Zoom примет, то возможна блокировка этого сервиса на территории нашей страны как ответная, симметричная мера", – заявил Башкин в беседе с РИА Новости.

Тем не менее парламентарий надеется, что Zoom не станет ограничивать доступ российским госучреждениям, поскольку эти сведения о запрете пока исходят только от одного регионального дистрибьютора. Башкин также выразил мнение, что России нужно активнее разрабатывать собственные платформы, чтобы "нашу страну никто не шантажировал даже самой вероятностью отключения от сервиса".

Ранее СМИ сообщали, что компания Zoom Video Communications запретила продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

7.04.2021 18:55
гость

Поэтому я и не верю, что наши хакеры взломали почту Клинтон, если они свою платформу сделать не могут. Хотя периодически слышно, что опять арестовали российского хакера. Наверное они что-то могут, но не тем занимаются

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