В России не исключили блокировки Zoom

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не исключает, что если Zoom примет решение о запрете продажи доступа к сервису российским госучреждениям, то инструмент будет заблокирован на территории РФ.

"Россия не является сторонником санкционных действий, но если такое решение в отношении госучреждений и госкомпаний Zoom примет, то возможна блокировка этого сервиса на территории нашей страны как ответная, симметричная мера", – заявил Башкин в беседе с РИА Новости.

Тем не менее парламентарий надеется, что Zoom не станет ограничивать доступ российским госучреждениям, поскольку эти сведения о запрете пока исходят только от одного регионального дистрибьютора. Башкин также выразил мнение, что России нужно активнее разрабатывать собственные платформы, чтобы "нашу страну никто не шантажировал даже самой вероятностью отключения от сервиса".

Ранее СМИ сообщали, что компания Zoom Video Communications запретила продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.