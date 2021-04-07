Курс евро превысил 92 рубля

Курс евро во время торгов превысил отметку 92 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 13:17 по московскому времени, стоимость европейской валюты составляла 92,15 рубля, подорожав на 47 копеек. В последний раз курс евро превышал 92 рубля 1 февраля 2021 года.

Курс американского доллара вырос на 27 копеек и составил 77,47 рубля. При этом, как свидетельствуют данные площадки, в 10:40 по московскому времени курс американской валюты и вовсе превышал 78 рублей – это максимум с 5 ноября 2020 года.

Ранее аналитик предрёк обвал курса доллара к концу апреля. Подобная судьба, по мнению эксперта, ждёт и евро.