Власти Алтайского края потратят почти 12 млн рублей на телетрансляцию Кубка мира по гребле

Алтайский край потратит на организацию высококачественной трансляции II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ 11,7 млн рублей. Заявки от участников тендера принимают до 15 апреля. Сами торги состоятся 16 апреля.

Согласно конкурсной документации, победитель обязан к 17 мая привезти в Барнаул необходимую технику и команду технического и творческого персонала. Специалистам предстоит обеспечить международный телевизионный сигнал высокой чёткости. Трансляция будет проходить на федеральном канале. В съёмке задействуют 12 видеокамер, включая две камеры для суперзамедленных повторов и одну камеру на операторском кране. Оборудование разместят на базе передвижной телевизионной станции с рабочими местами для технического и творческого персонала.

Напомним, этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт в Барнауле с 20 по 23 мая на гребном канале. Ожидается, что во время соревнований столицу Алтайского края посетят порядка 20 тысяч человек из 50 стран мира.