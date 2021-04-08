Власти Алтайского края потратят почти 12 млн рублей на телетрансляцию Кубка мира по гребле

Алтайский край потратит на организацию высококачественной трансляции II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ 11,7 млн рублей. Заявки от участников тендера принимают до 15 апреля. Сами торги состоятся 16 апреля.
Согласно конкурсной документации, победитель обязан к 17 мая привезти в Барнаул необходимую технику и команду технического и творческого персонала. Специалистам предстоит обеспечить международный телевизионный сигнал высокой чёткости. Трансляция будет проходить на федеральном канале. В съёмке задействуют 12 видеокамер, включая две камеры для суперзамедленных повторов и одну камеру на операторском кране. Оборудование разместят на базе передвижной телевизионной станции с рабочими местами для технического и творческого персонала.
Напомним, этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт в Барнауле с 20 по 23 мая на гребном канале. Ожидается, что во время соревнований столицу Алтайского края посетят порядка 20 тысяч человек из 50 стран мира.
Комментарии
Вы чё, ***!? Везде на телетрансляциях зарабатывают и только в Алтайском крае тратят. Дно пробито, бухгалтер с "голубого дома" дебед с кредитом свести не может, дожили.
И о каких 20 тысячах зрителях из за "бугра"? Там у них ща, головная боль вовсе не о гребле. Там ща жжжжжёсткий локдаун с закрытыми границами.
Хотя чего циферками и поиграться же можно будит!?
ну и нафиг нам оно тогда - деньги на ветер
Ну сейчас напишут:'Всё отменить, деньги раздать нуждающимся".
деньги уже нашли своих "нуждающихся"))
Фантазеры у власти
Красноярский киндер-сюрприз.
8.04.2021 09:02
- гость -
Хотя чего циферками и поиграться же можно будит!?
будЕЕЕЕт
научись писать грамотно, а потом извергай свои потоки
Чтобы заработать, надо сначала потратиться. Так что увидим, окупятся затраты или нет.
8.04.2021 10:13
- гость -
Между строк, учись читать
Для нас же стараются, проехать на соревнования из Барнаула через Новоалтайск не всякий захочет, а захочешь, где там парковаться, в общем уйма проблем, так что смотреть будем все по телеку
А я полагал, что за право трансляции этого спортивного события борются ведущие телекомпании мира.... Судя по пафосу, с которым преподносится всё происходящее в этом мрачном месте....