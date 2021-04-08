Мама дяди Фёдора, боевая Гаечка и принцессы: самые сексуальные героини мультфильмов

За богатую, почти вековую историю анимации художники нарисовали множество невероятно красивых и сексуальных героинь-мультяшек: от роковых женщин до строгих домохозяек с аппетитными формами. В них влюблялись в детстве и дети, и взрослые. Сильная и независимая мама дяди Фёдора, боевая Гаечка, рыжая и распущенная Джессика Рэббит. Они появились на свет благодаря труду огромного количества талантливых людей – художников, сценаристов, режиссёров. По случаю Дня российской анимации мы решили вспомнить самых-самых сексуальных красоток отечественных и зарубежных мультфильмов.

Герои отечественных мультфильмов

Мама дяди Фёдора из мультфильма "Простоквашино"

Независимая героиня советской мультипликации, которая поёт на "Голубом огоньке", может доехать до Простоквашино на лыжах всего за несколько часов и "попилить" мужа за то, что он не хочет везти её на курорт. Маму дяди Фёдора зовут Римма и она носит строгие квадратные очки. А ещё у неё постоянно меняется размер груди: от нулевого в первой части до пятого в "Каникулах в Простоквашино". Кстати, в недавнем интервью amic.ru феминистка Екатерина Землянова объяснила, почему мама дяди Фёдора – самая сильная героиня в истории мультипликации.

Принцесса из мультфильма "Бременские музыканты"

Капризная и одновременно хулиганистая принцесса-трубадурочка из "Бременских музыкантов" – один из главных секс-символов советской эпохи. Мультфильм вышел в 1969 году сразу после фестиваля "Вудсток", с которого и началась сексуальная революция. Принцесса носила короткое платье, отказывалась слушать отца и сбежала с трубадуром из замка. Озвучивала длинноногую красотку-блондинку певица Эльмира Жерздева.

Атаманша из мультфильма "Бременские музыканты"

Смуглая цыганка, которая командует тремя мужиками. У неё в ушах – большие серьги, на шее – бусы, на руках – браслеты. Она одета в красно-зелёное платье, полосатые штаны и чёрные сапоги.

Русалка из мультфильма "В синем море, в белой пене"

Довольно эффектная русалка с "накачанными" губами, которая, помимо большого рта, запомнилась своим прекрасным голосом. Лала-ла-лала-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лалааааа….

Василиса Прекрасная из мультфильма "Царевна-лягушка"

Идеальная жена и мастерица. Может за ночь ковёр соткать и накормить сотню гостей. Да вот только один минус у красотки: превращается в жабу. Но это до первого поцелуя.

Героини зарубежных мультфильмов

Франсин Смит из сериала "Американский папаша"

Сексуальная домохозяйка, которая сделала несколько татуировок в интимных местах ради мужа. Свой первый роман блондинка Франсис закрутила ещё в 14 лет с учителем математики. А потом девушка с третьим размером груди меняла любовников как маски.

Эйприл О’Нил из мультфильма "Черепашки-ниндзя"

Наша мужская половина редакции amic.ru мечтает о такой коллеге-журналистке. Она умная, соблазнительная, носит жёлтый комбинезон и дружит с черепашками-ниндзя.

Ариэль из мультфильма "Русалочка"

Рыжеволосая красотка с двумя большими ракушками на груди вместо купальника. У Ариэль роскошный рыбий хвост, который под конец мультфильма исчезает. Вместо него у девушки "вырастают" длинные ноги. Ну как в такую не влюбиться?

Гаечка из мультфильма "Чип и Дейл"

Всегда спешит на помощь. Миниатюрная и умная мышь-изобретательница с боевым характером. У Гайки красивые и большие глаза. Бурундуки влюблены в мышку, которая даёт отпор ухажёрам.

Жасмин из мультфильма "Аладдин"

Тонкая талия, пышная грудь и тёмные волосы. Сексапильная дочь султана крутит роман с багдадским вором Аладдином (тоже красавцем) и дружит с огромным тигром. Внимание Жасмин сложно заслужить. Только если у вас нет ковра-самолёта и джинна.

Джессика Рэббит из фильма "Кто подставил кролика Роджера?"

Авторы культовой картины Роберта Земекиса рисовали шикарную Джессику с голливудских актрис Мэрилин Монро, Риты Хейворт, Лорен Бэколл и Вероники Лейк. Знойная красотка в ленте носит красное платье с открытой спиной, разрезом и откровенным декольте. Многие пытались добиться сердца Джессики, но она любит только кролика Роджера и никого больше.