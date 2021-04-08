Честный платёж за ОДН: как на него влияют майнеры, нормативы и электросчётчики

С 1 апреля Барнаульская горэлектросеть отказалась от начислений за ОДН в домах, где есть управляющие компании и ТСЖ. Такой поворот событий казался многим жилищным организациям маловероятным. Тем не менее БГЭС реформировала расчёты за общедомовые нужды, чем вызвала немалое количество вопросов, как у населения, так и самих жилищников. С нововведениями в прямом эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" помогла разобраться Светлана Парфенова, и.о. руководителя отдела продаж электроэнергии населению Барнаульской горэлектросети.

Могут ли в квитанциях быть два "ОДН"

Жительница Барнаула Ольга Павловна сообщила, что в марте ей предъявили к оплате ОДН дважды. Один долг в платёжке от управляющей компании в виде "КР на СОИ", а второй – в квитанции Барнаульской горэлектросети.

По словам Светланы Викторовны, обе услуги, будь это ОДН (общедомовые нужды – прим. редакции) или КР на СОИ (коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества, – прим. редакции), касаются одного и того же ресурса – электроэнергии на общедомовые нужды. По этой причине потребовать с потребителя двойную оплату не может никто. Вероятнее всего, Ольга Павловна когда-то накопила долг, который будет фигурировать в её квитанциях до погашения, считает специалист:

"Такая ситуация может возникнуть только в том случае, если это разные периоды. Не может быть такого, что за один и тот же месяц выставлены две идентичные друг другу услуги. Я полагаю, что абоненту предъявлена от Барнаульской горэлектросети задолженность за общедомовые нужды (ОДН) за январь. И от управляющей компании платёж за "коммунальный ресурс на содержание общего имущества" выставлен за прошедший месяц – февраль".

За мини-пекарни и майнинг-фермы в квартирах платят все соседи

Радиослушатель Виктор поинтересовался, как энерговоровство отражается на размере ОДН и куда обращаться, если известно, что сосед подключился к общедомовой проводке?

Весь объём электроэнергии учитывается общедомовым прибором учёта, в том числе тот, который сворован нечестным соседом. От показаний общего счётчика отнимают потребление в квартирах и нежилых помещениях – это и есть электроэнергия на содержание общего имущества, КР на СОИ или ОДН. И если квартирный счётчик энерговора "не досчитал" электроэнергию, общедомовой её учтёт обязательно, а значит, за неё будут платить все соседи. Безусловно, если злоумышленника поймают – ОДН или КР на СОИ пересчитают. Однако по закону – максимум за последние три месяца, тогда как хищение электроэнергии может длиться и полгода, и год.

"Такие примеры есть в нашей практике и, к сожалению, не один, – признаёт Светлана Парфенова. Однажды мы обнаружили в квартире мини-пекарню. Энерговор подключил электроплиту напрямую к магистральному проводу, то есть минуя свой прибор учёта. Вся электроэнергия, которая была заведена на электроплиту, учитывалась на общедомовом приборе учёта, но не в оплате за индивидуальное потребление у этого абонента. При этом масштабы бизнеса были немалыми. Хитрый пекарь организовал в квартире круглосуточную выпечку лепёшек и разных пирожков на продажу. То есть он получал прибыль, но не оплачивал потреблённую электроэнергию. Бизнес горе-предпринимателя финансировали соседи, даже об этом не догадываясь. Ещё один пример – майнинг-фермы в квартире. Для их работы требуется оборудование, потребляющее круглосуточно очень большое количество электроэнергии. И такую квартиру мы тоже находили. Кстати, с помощью инициативной группы многоквартирного дома. Они обратились к нам с просьбой проверить квартиру, от которой исходил постоянный гул и шум. Приехали сотрудники горэлектросети и деятельность доморощенных "майнеров" была раскрыта".

Специалист советует собственникам квартир в многоквартирном доме сразу же реагировать на резкое повышение суммы на оплату общедомовых нужд. Зачастую это может быть очевидным признаком, что в доме поселился энерговор:

"Если резко выросла оплата за ОДН или КР на СОИ, ищите энерговоров, ищите тех, кто напрямую подключается к магистралям, к внутридомовым электросетям. В случае подозрения всегда можно позвонить на анонимный телефон доверия Барнаульской горэлектросети 359-000. По указанному адресу выедет наш инспектор и проверит наличие энерговоровства".

Почему аннулировали платежи за ОДН

Анна Катюхина интересуется, почему Горэлектросеть аннулировала её платежи за ОДН и попросила зачесть их в переплату за свет в квартире. При этом на эту же сумму у нее образовался долг за КР на СОИ, правда, уже в квитанции от управляющей компании. Для чего перекладывать деньги из одного кармана в другой? – поинтересовалась слушательница.

Описанная ситуация действительно возникла у части барнаульцев, и связана она с тем, что Барнаульская горэлектросеть отдала услугу ОДН управляющим компаниям и ТСЖ, объясняет Парфенова:

"Жилищная инспекция по ряду домов вынесла нам предостережение, обязав передать услугу ОДН в начисления управляющих компаний и ТСЖ. А потому описанная ситуация – лишь следствие той большой работы, которую реализовывает сейчас Барнаульская горэлектросеть. Какие-то управляющие компании подписали договор без трений, какие-то – оттягивали этот вопрос на долгие сроки. Люди всё это время платили за ОДН в Барнаульскую горэлектросеть. Сейчас деньги "повисли", потому что БГЭС не имеет права принять их в счёт ОДН. У компании больше нет такой услуги для многоквартирных домов с управляющими компаниями и ТСЖ, только там, где есть непосредственное управление домом".

По этой причине Барнаульская горэлектросеть предлагает абонентам зачесть переплату в счёт авансовых платежей или погашения долга за потреблённую электроэнергию в квартире. Ходить в офис энергокомпании не нужно. Достаточно написать заявление в свободной форме и направить его по электронной почте: bges@bges.ru или через личный кабинет БГЭС.

"Суммы переплат небольшие, и в редких случаях достигают 500 рублей. Ходить для этого в наш офис, получать наличные деньги нецелесообразно. Заявления уже к нам поступают, мы их отрабатываем и переводим платежи на индивидуальный лицевой счёт", – объясняет эксперт.

КР на СОИ: как платить выгоднее – по нормативу или по счётчику?

Марина Владимировна Костенко спрашивает, как выгоднее платить за общедомовые нужды – по нормативу или по счётчику?

Управляющая компания, ТСЖ, любая жилищная организация существует за счёт средств собственников. Иного дохода, чем платежи за "содержание жилья", у этих компаний нет. А потому только счётчик может являться правильным и справедливым способом оплачивать любые ресурсы на содержание общедомового имущества, будь это свет, вода или тепло, говорит Парфенова.

"Схема расчётов выглядит следующим образом: УК или ТСЖ рассчитываются с Барнаульской горэлектросетью по общедомовому прибору учёта, но жильцам могут выставить в платёжках только размер норматива. Не уложились в норматив – значит, есть убытки. Уложились – замечательно. А вот из каких средств будет оплачена сверхнормативная разница, когда Барнаульская горэлектросеть выставит УК или ТСЖ счёт по показаниям общедомового прибора учёта, это вопрос. Вероятнее всего, придётся перекрывать долги деньгами из текущего содержания жилья. Других доходов у жилищной организации нет. То есть летом во дворе не покрасят лавочки, не привезут свежий песок в песочницы, не заменят урны для мусора, вместо роз на клумбах будут расти одуванчики, перечень можно продолжить".

Светлана Парфенова посоветовала жителям организовать общее собрание собственников, на котором принять решение – оплачивать коммунальные ресурсы на содержание общего имущества по счетчику:

"Сегодня так не получится, что собственники заключили договор, вот, мол, и управляйте домом, чтобы платили мало – получали много. Создайте совет дома, считайте доходы и расходы. Если вы понимаете, что ваше потребление электроэнергии не укладывается в норматив, проводите собрание собственников и утверждайте оплату КР на СОИ по общедомовому прибору учёта. Это поможет избежать очень многих негативных последствий".

Договор БГЭС в помощь УК и ТСЖ

Ольга Попова 10 лет является председателем ТСЖ, она сетует на то, что, в отличие от управляющих компаний, ТСЖ – это всего лишь товарищество собственников, и они не готовы вдруг принять на себя бремя ОДН. Во-первых, для этого нет персонала, чтобы начать производить самостоятельные начисления за услугу "КР на СОИ". Во-вторых, нет персонала, чтобы взыскивать образовавшиеся долги. Эти расходы, в конце концов, не были предусмотрены в 2021 году тарифом на содержание жилья. Что делать в сложившейся ситуации?

В БГЭС с пониманием относятся к положению, в котором оказались с 1 апреля ТСЖ и управляющие компании. Однако позиция энергетиков непреклонна. Выполнить требования закона, в добровольном или принудительном порядке заключить договоры и передать услугу ОДН жилищным организациям. Однако для того чтобы минимизировать последствия нововведений, Барнаульская горэлектросеть предложила УК и ТСЖ заключить договор оказания услуг.

"Согласно этому договору, Барнаульская горэлектросеть берёт на себя все функции по начислению услуги "КР на СОИ". Начиная от печати платёжных документов до сбора платежей за данную услугу и взыскания дебиторской задолженности с жильцов вместо УК и ТСЖ. Стоимость услуг БГЭС номинальна, потому что мы тоже заинтересованы получать своевременную оплату электроэнергии и не копить "дебиторку". В конечном счёте для жителей многоквартирных домов данный договор отразится только на том, кому они будут оплачивать общедомовую электроэнергию и от кого получать квитанции. Если управляющая компания или ТСЖ заключила с БГЭС договор на оказание услуг, квитанции с услугой "КР на СОИ" собственники получат от Барнаульской горэлектросети. В случае образовавшегося долга взыскивать его будет также БГЭС. Кроме того, Горэлектросеть будет нести всю ответственность за произведённые расчёты. Начисления для жильцов будут, как и в случае с УК или ТСЖ, ограничены нормативом, если собственники не примут решения оплачивать ресурс по прибору учёта. Одним словом, от перемены мест участников данного процесса суммы не изменятся".