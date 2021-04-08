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Успели выпрыгнуть из квартир. Что будет с жильцами аварийного дома, где рухнула стена

, ИА "Амител", Полина Жданова
Жители дома № 54 на ул. Советской Армии говорят, что кирпичи осыпались дважды, прежде чем их эвакуировали

Фото Екатерины Смолихиной

64 барнаульца остались без крыши над головой – практически в прямом смысле слова. В аварийном доме № 54 на улице Советской Армии рухнула часть стены. Жильцы в один голос говорят: обрушение было предсказуемым. Только никто не спешил им помочь и хотя бы залатать бреши в доме. Корреспонденты  amic.ru Полина Жданова и Екатерина Смолихина съездили на место ЧП и узнали, как это было. А также выяснили, что будет с домом дальше – отремонтируют стену (в здании, которое и так признано аварийным) или всё-таки расселят жильцов.

Подскочили от жуткого треска

Сразу после эвакуации жильцы столпились вокруг единственной лавочки у подъезда: кто-то только прибежал с работы, а кто-то был дома и вышел на улицу в домашних штанах, тапках на босые ноги и пижамах. Такими мы их и застали: в растерянности и беспокойстве. Несколько часов им не разрешали зайти в квартиры: спасатели МЧС тщательно обследовали здание на безопасность.

Жители "бедового" дома наперебой говорят: то, что стена рано или поздно рухнет, было и так понятно. Неясно другое: почему за восемь лет, в течение которых дом носит статус аварийного, ни управляющая компания, ни чиновники не озаботились состоянием здания и условиями жизни собственников квартир.

"Первое обрушение кирпича произошло в ночь с пятницы на субботу (с 2 на 3 апреля, – прим. ред.). Около часа ночи все в доме резко подскочили от жуткого треска. Снаружи по окнам первых этажей стучали прохожие, хотели разбудить – они видели, как сыпется наша стена", – вспоминают жители дома по улице Советской Армии, 54.

Тогда спасатели осмотрели здание, но эвакуировать людей не сочли нужным. Но всего через несколько дней стена рухнула окончательно: осыпалась большая часть кирпичной кладки. Ещё немного, констатировали сотрудники МЧС, и мог рухнуть потолок – прямо на головы жильцов.

"В этот раз треск был ещё сильнее. Но днём все быстро сообразили, что надо выбегать, и успели выпрыгнуть из дома, пока стена рушилась. Тут же приехали и спасатели, и полиция, и из городской администрации. Всех повыгоняли из квартир – кто-то вот в пижаме, в домашних тапочках выскочил", – рассказала amic.ru женщина, которая как раз и живёт с той стороны, где разрушилась стена.

Обрушение на самом деле было предсказуемым, говорят местные жители. Они удивляются, что это не произошло ещё раньше. Собственники квартир возмущаются: несколько лет подряд они говорили управляющей компании, что дом скоро разрушится – каждую весну трещали и осыпались стены. Капитального ремонта не было давно, да он в аварийном доме (двухэтажка на Советской Армии, 54, уже восемь лет в этом статусе) особо и не поможет, считают барнаульцы.

"А котов куда деть?"

Территорию вокруг дома спасатели оцепили лентой. Дежурили МЧС, полиция, скорая помощь. Позже приехали представители городской мэрии и осмотрели здание.

Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Пашковский обратился к жильцам с заботой: сказал, что в доме опасно находиться, а потому людей туда пустят только в присутствии МЧС (забрать самые необходимые вещи и документы). А потом, отметил Пашковский, всем нужно разъехаться – или в пункт временного размещения в спортивной детской школе № 6 (она недалеко от двухэтажки), или к родственникам и знакомым.

Новость о временном расселении понравилась не всем жителям. Они завалили представителей городской администрации вопросами:

– В смысле переселение, а телевизор-то можно взять? – поинтересовалась одна из пенсионерок.

– Нет, телевизор и крупные предметы оставляем здесь, квартиры закрываем. Ваше имущество будет охранять полиция, они будут патрулировать здесь, – ответил Сергей Пашковский. 

– А обязательно уезжать? А если я не хочу? – переживает другая пенсионерка. – А с котом я куда пойду?

– Понимаете, вам там нельзя находиться. Ни первому, ни второму этажу. Либо к родственникам, либо в пункт временного размещения. Это всё, – отчеканил чиновник.

Представители барнаульской администрации сообщили, что проживать в пункте временного размещения собственники "опасного" дома будут примерно неделю: до тех пор, пока эксперты по строительству не сделают заключение о состоянии дома. Варианта два: если ремонт возможен, то жильцы вернутся в свои квартиры; а если нет – то в срочном порядке будут всех расселять в другое жильё.

А пока им придётся жить в спортзале ДЮСШ. Но непонятно, как там принимать душ, делать уроки с детьми и можно ли забрать туда питомцев – администрация детали не прояснила.       

"В любом случае, в доме оставаться нельзя. Не нравится временный пункт ночёвки – ищите знакомых и родных, которые вас приютят", – сказали чиновники.

Что будет с домом и жильцами дальше?

Расселение аварийного дома на Советской Армии, 54, согласно очереди, должно было произойти в 2022-2023 годах. Однако теперь чиновники пересмотрят сроки и постараются подвинуть их на этот год – тем более что фактически у них нет выбора.

"Сейчас заселять людей обратно точно нельзя. Малейшее изменение погоды – дождь или заморозки – и стены снова могут прийти в движение, а там и до обрушения несущих конструкций недалеко", – объясняет главный инженер комитета ЖКХ Барнаула Денис Ращепкин.

Скорее всего, жильцам предложат временно разместиться в квартирах маневренного фонда, но многие не хотят на это соглашаться – считают, что их переселят в такие же ветхие дома.

"Какая разница, в этой развалюхе жить или в какой-то другой, лучше уж в своей. А временное – это, скорее всего, значит, что мы потом так и останемся в нём жить навсегда, не верим, что это ненадолго", – рассуждают собственники.

У них есть ещё один вариант – арендовать жильё с возмещением стоимости аренды от администрации города. Правда, для этого у человека не должно быть никакой жилой собственности, и на руках надо иметь официальный договор аренды – тогда город возместит до 95% стоимости съёмной квартиры. Этот вариант тоже подходит не всем – найти официального арендодателя очень сложно.

Но если дом признают опасным для жизни, людям некуда будет деваться – придётся что-то выбирать. Пока на этот счёт ведётся экспертиза, собственники думают, как забрать телевизоры, ценные вещи и котов. А ещё надеются, что им в ближайшем будущем предложат не временные, а постоянные квадратные метры. И только тогда они смогут спать спокойно, не опасаясь, что на их головы в любой момент может рухнуть потолок.

Двухэтажный дом на улице Советской Армии, 54, построен в 1954 году. И признан аварийным ещё в 2013. На сегодняшний день там живут 64 человека. После обрушения кирпичной кладки на место происшествия были направлены специалисты городской администрации, МЧС, полиции и медики.

Это уже третье обрушение аварийного дома за последнюю неделю в Барнауле. Так, вечером 5 апреля в службу спасения поступил звонок о возможном обрушении в многоквартирном доме по адресу 1-я Западная, 51. Здание отключили от электричества и газа, а 55 жильцов эвакуировали. Жильцы находятся в пунктах временного размещения. Они обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

8.04.2021 07:23
Житель Барнаула

Как правило, жильцы таких домов имеют задолженность оплаты ЖКХ. Ничего не делают для улучшения общедомового имущества и терпеливо ждут новых квартир от администрации города!

8.04.2021 07:38
- гость -

Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат: «бей разруху!» – я смеюсь. Клянусь вам, мне смешно!

8.04.2021 08:22
- гость -

Для Жителя Барнаула 8.04.2021 07:23
И правильно имеют! А за что платить-то? Управляйка за восемь! лет не пошевелилась.
Нет услуги - нет оплаты.

8.04.2021 08:38
- гость -

Выборы осенью! Не забудьте за всех этих Буевич, Франк, Бессарабов, Штань и других проголосовать. Они всем вам обязательно помогут.

8.04.2021 08:51
- гость -

многие не хотят на это соглашаться – считают, что их переселят в такие же ветхие дома
А что они сделали для того, чтобы дома были у них не ветхими? Купили жилье за копейки и ждут новеньких квартир, чтобы опять не платить за ЖКХ

8.04.2021 09:59
- гость -

А где это у нас виданно было чтобы управляющие компании что-то делали? Даже снег не убирают. Максимум хомут на батарею прикрутят, чтобы вода не бежала. И платишь за воздух. Остальное сам и в подъезде и в подвале делаешь и на крыше и во дворе.

8.04.2021 10:03
- гость -

И в этом случае, вместо того чтобы кровлю с осени подправить, пеной монтажной решили стену заклеить. А то что вода бежит и размывает все, это для них непонятно, в школе физику не изучали. Про зиму не знали. Все они знали, но пофигу. От этой нищеты и бабок одни убытки. Подождать, сами помрут или сбегут. Лучше чтобы подальше из края.

8.04.2021 10:07
Гость


- гость -
А где это у нас виданно было чтобы управляющие компании что-то делали? Даже снег не убирают. Максимум хомут на батарею прикрутят, чтобы вода не бежала. И платишь за воздух. Остальное сам и в подъезде и в подвале делаешь и на крыше и во дворе.

Если живешь в бараке или вот таком же аварийном доме, то да. Аварийно-диспетчерская служба и все. На таком фонде 60% собираемость за коммунальные услуги, заработать не заработаешь, а рисков лет на 10 общего режима на каждом доме схватить можно. Что в состоянии собственники оплатить то и получают.

8.04.2021 11:34
Гость

Такого жилья в нашей стране вообще уже не должно быть, за коммуналку даже стадно брать бы с людей деньги, а их ещё ремонтируют, слов нрт

8.04.2021 15:42
гiсть

как это вообще какая-то управляющая компания соглашается работать с таким домом? наверное, принудительно

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