Отец 11 детей попросил у алтайских властей семиместную машину

Многодетный отец из Солонешенского района попросил краевые власти помочь с приобретением семиместного автомобиля, чтобы довозить шестерых детей в школу.

Родитель 11 детей, в том числе шести школьного возраста, просьбу озвучил в ходе онлайн-форума на сайте правительства Алтайского края замминистра социальной защиты региона, начальнику управления по социальной политике Юлии Ковалёвой.

По его словам, на "Жигулях" возить детей в школу из села Тог-Алтай в село Топольное удаётся только с нарушением ПДД по максимальному числу пассажиров, а купить более вместительный автомобиль нет денег.

"Образование – это же и государственная задача. Помогите найти решение. Выручил бы хотя бы семиместный автомобиль, но как его купить за эти цены и проценты в банке? Очень и очень на вас рассчитываем", – написал Дмитрий Кениг.

Юлия Ковалёва ответила, что такая мера поддержки властями, к сожалению, не предусмотрена.

"По информации администрации Солонешенского района, вопрос организации подвоза детей к месту учёбы из с. Тог-Алтай в с. Топольное в 2021-2022 учебном году решается органами местного самоуправления", – добавила замминистра социальной защиты Алтайского края.

Она уточнила, что в общей сложности семьям с детьми предусмотрены 18 денежных выплат, из них 12 установлены нормами законодательства РФ, 16 – Алтайского края.