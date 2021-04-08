"Динамо-Алтай" сыграет с болельщиками

Хоккейный сезон закроют в Барнауле в воскресенье, 11 апреля. Как сообщают в пресс-службе клуба "Динамо-Алтай", праздник состоится в "Титов-Арене".

Гостей ждёт товарищеский матч между хоккеистами "Динамо-Алтая" и командой болельщиков. Также любители спорта смогут пообщаться и сфотографироваться с игроками барнаульского клуба. Кроме того, гости праздника увидят выступление группы Владимира Кислова.

Мероприятие начнётся в 17:45. Вход свободный. Посетить мероприятие можно при наличии защитной маски.