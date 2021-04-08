В России придумали новую льготу для бедных за счёт богатых

Власти обсуждают введение новых льгот на электроэнергию для малоимущих. Эту меру могут реализовать за счёт россиян с высоким доходом.
"В сложившихся условиях крайне важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищённых слоёв населения: повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом, введение опережающих темпов роста тарифа для населения", – пишут "Известия".
После совещания по вопросам электроэнергетики соответствующее предложение направят президенту Владимиру Путину.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России отменят "ковидные льготы". В частности, люди больше не смогут получить "путинскую" выплату в размере пяти тысяч рублей на ребёнка.
Комментарии
Конкретно, за счет каких богатых? У нас же 17тыс.это уже богатый.
повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом
Тут пойдет битва за определение высокого дохода. Если 100 тысяч в месяц на члена семьи, то это высокий доход. Со 100 тысяч в месяц на члена семьи платить за электричество не 4 рубля, а 5, не сильно проблемно. 99 тысяч в месяц на члена семьи все равно останется
Высокие чиновники будут против, они богатые, зачем им платить больше
Это манёвр для повышения стоимости электроэнергии под "благим прикрытием". Просто повысят стоимость, а "малоимущим" дадут субсидию, но для того, чтобы её получить надо будет чуть ли не в суде доказать, что ты малоимущий, а если докажешь, то потом ещё соберёшь кучу справок об этом.
Нет, высокие чиновники против не будут, они скажут, что им 500 тыс не хватает на месяц и им добавят за счёт сбора за электроэнергию с богатеев с зарплатами в 17 тысяч.
Делать ничего не будут, но у малоимущего населения должна остаться видимость, что о них думают.
По какой методике будут определять бедность/богатство? По доходам? Или по потребностям?
очередной пук в лужу.... Вместо того, чтобы заняться тем, чтобы малоимущих не было, занимаются тем, с кого бы содрать деньги..
Ну идея содрать деньги с богатых, чтобы малоимущих не было, имеет под собой основание. Иногда малоимущие появляются потому, что деньги уходят к богатым, в том числе в виде зарплат чиновников. Вместо того, чтобы идти к малоимущим, чтобы малоимущих не было
У нас и так электроэнергия за счет тех у кого газовые плиты. Ведь им не надо газ покупать....
Электроэнергетика в России в кризис убыточна. Сейчас за их счет льготы не возможны.
Достучаться до справедливости можно только прикладами винтовок! Напомнить план электрофикации страны для чего создавались ГЭС ??? Или водичка подорожала, или провода тариф повысили? Забыли историю , а зря!
Власти обсуждают введение новых льгот на электроэнергию для малоимущих. Эту меру могут реализовать за счёт россиян с высоким доходом.
...введение опережающих темпов роста тарифа для населения
то есть под соусом якобы поддержки малоимущих хотят резко повысить тарифы для всех, я правильно текст понял...
молодцы!!!
Или водичка подорожала, или провода тариф повысили?
экономическая система в стране поменялась - вот и результат...
с высоким доходом
Если высокий доход это тысяч 100 в месяц на члена семьи, то вопросов нет
Если высокий доход это тысяч 100 в месяц на члена семьи, то вопросов нет
ага, жди
высоким доходом будет 2-3 прожиточных минимума, да еще и машины-квартиры посчитают, как с детскими пособиями )))
Недавно обсуждался единый тариф для АК и Республики Алтай. Вот и получили "вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения: введение опережающих темпов роста тарифа для населения" - уже все решили