В России придумали новую льготу для бедных за счёт богатых

Власти обсуждают введение новых льгот на электроэнергию для малоимущих. Эту меру могут реализовать за счёт россиян с высоким доходом.

"В сложившихся условиях крайне важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищённых слоёв населения: повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом, введение опережающих темпов роста тарифа для населения", – пишут "Известия".

После совещания по вопросам электроэнергетики соответствующее предложение направят президенту Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России отменят "ковидные льготы". В частности, люди больше не смогут получить "путинскую" выплату в размере пяти тысяч рублей на ребёнка.