США могут выслать российских дипломатов и ввести новые санкции

США изучают вопрос о высылке российских дипломатов и введении новых санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников агентства, в администрации Джо Байдена завершили обзор хакерской атаки через SolarWinds и вмешательство в выборы в стране. Отмечается, что возможные шаги Штатов – высылка дипломатов и новые ограничения.

Один из собеседников заявил, что "ответ Вашингтона может состоять их нескольких элементов, в числе которых – санкции в отношении лиц, близких к президенту России Владимиру Путину и агентств, якобы связанных с вмешательством в выборы в США".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против граждан России и российских компаний. В их число попал и сенатор Александр Карлин.