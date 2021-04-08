США могут выслать российских дипломатов и ввести новые санкции

США изучают вопрос о высылке российских дипломатов и введении новых санкций. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации источников агентства, в администрации Джо Байдена завершили обзор хакерской атаки через SolarWinds и вмешательство в выборы в стране. Отмечается, что возможные шаги Штатов – высылка дипломатов и новые ограничения.
Один из собеседников заявил, что "ответ Вашингтона может состоять их нескольких элементов, в числе которых – санкции в отношении лиц, близких к президенту России Владимиру Путину и агентств, якобы связанных с вмешательством в выборы в США".
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против граждан России и российских компаний. В их число попал и сенатор Александр Карлин.
Комментарии
Бутины и чепиги своё чёрное дело тупо и топорно сделали.
Когда уже недвижимость и деньги наших ворюг национализируют у себя!!! Давно пора!
Наши дипломаты покинули фашшшингтон, кого они высылать собрались?
свои гнойные мечты видимо.
8.04.2021 09:48
гость
Когда уже недвижимость и деньги наших ворюг национализируют
если отберут у всех, то ньювориши больше не понесут.
а так они по одному их отлавливают и доят пополовинке, хорошо у них получается.
обзор хакерской атаки через SolarWinds и вмешательство в выборы в стране
Подтверждением тому, что это хрень, является то, что наши не могут сделать своего программного обеспечения, какую хакерскую атаку они могут провести
Комментаторы, призываю вас платить и каяться и желательно больше платить. Может бледнолицый хозяин вас простит, по плечу похлопает с одобрением. Можете на колени встать
Хозяин не простит, санкции не снимет. Кстати, а что за санкции? Если по конфискации имущества наших чиновников, то это хорошие санкции. Но почему то американцы их не вводят
8.04.2021 10:20
- гость -
Спасибо, у меня уже есть хозяин, которому я исправно плачу, только ему все мало, надо больше и больше. А хлопает он меня ичключительно по попке.
В очередной раз подтверждают, что санкции будут только потому, что "хочется им кушать. Соответственно вести себя нужно, не обращая на это внимания. В том числе и на Украине.
санкции будут только потому, что "хочется им кушать
Естественно, что санкции вводят не потому, что есть причина, а в зависимости от того, могут или не могут их ввести. Если могут, то введут. без разницы есть повод или нет. Ну только если во главе колонии будет правильный ставленник и будет так активно лизать, что они не захотят обижать его и его приближенных санкциями
Кроме Крыма были санкции за нарушение прав человека в СССР, потом за нарушение прав человека в России, потом за Магнитского, потом за Ходорковского, потом за Немцова, потом за Навального. Одни из первых санкций Европа, в лице Англии, накладывала на Петра Первого, за Украину, он там шведов разбил. Санкции накладывает тот, кто может их наложить и делает это в своих экономических целях, чтобы не давать лезть на рынок какому-нибудь конкуренту с дешевым газом. И плевать на причину санкций, есть возможность, будут санкции, а причина будет всегда
От того будет насрано под дверью пиндосам или нет, ничего не изменится. Пока пиндосы могут делать себе хорошо, а россиянам плохо, они будут это делать. Чтобы они этого не делали, россияне должны лизать пиндосскую дверь и зад всех, кто из-за этой двери выйдет. Такое было только при ЕБН и то сильно хорошо россиянам от этого не было
Либерасты могут вылизать пиндосскую дверь и убрать все, что там насрано
гость 12:37
ну что же вы так! мы за сечина, за роттенбергов! все как один!
8.04.2021 13:52
-гость-
В смысле вы за сечина и за ротенбергов?И за ними вылизываете?Ну вы либерасты даете!))))
Мы чего ждем? Выгнать пендоских дипломатов за поддержку недавних беспорядков , а новых не впускать. Хватит лизать между булок у америгов после каждого их высера!
-гость- 13:58
зачем вы прижопинских либерастами обзываете?
Кто лижет пиндосам. тот и либераст. Кто не лижет, получает от пиндосов санкции
так дедушка сказал же, что санкции нам только на пользу!? нее?
8.04.2021 14:56
гость
А кто не лижет? Лавров, у которого дочь живёт в США,? Соловьёв, живущий в Италии? Путин, чьи дочери живут в Нидерландах? Мизулина, сын которой работает в Бельгии? Интересно, в случае чего они просто подохнуть или у них блат в рай?
8.04.2021 17:24
ГостЪ, за других не скажу, не видел, потому как знать их не знаю, но вот как Соловьев может жить в Италии, и вести бесконечные передачи на радио и ТВ в России одновременно, если он не квантовый?Или Вы знаете о нем больше, чем остальные?Поведайте.
Воффка-терпила