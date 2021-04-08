В Роспотребнадзоре назвали условия для отказа от ношения масок в офисах

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский назвал условие, при котором можно будет отказаться от ношения масок в офисах. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.
По словам специалиста, в офисах нужно носить маски, потому что в закрытых помещениях риск заражения самый высокий. Покровский отметил, что снизить риски поможет проветривание.
"Офисы вообще довольно специфическое место, особенно те, что оборудованы внутренней вентиляцией, которая может тоже играть определённую роль в передаче некоторых возбудителей инфекции. Думаю, снимать маски можно будет, когда все сотрудники провакцинируются или переболеют", – сказал Покровский.
При этом специалист отметил, что окончательное решение будет зависеть от общей ситуации в стране.
Ранее депутат Госдумы, бывший главсанврач РФ Геннадий Онищенко заявил, что масочный режим следует ввести в России на постоянной основе. По его словам, это "должно быть элементом нашей культуры".
Комментарии
А в каких-то офисах еще маски носят что ли?
В нашем все носят и без масок посетителей не обслуживаем.
Вот парадокс!?
Маски носим везде, а другие инфекционные болезни передающиеся воздушно капельным путем не исчезают... А от кавида помогают...?
Мистика.
8.04.2021 16:54
- гость -
Вот парадокс!?
Маски носим везде, а другие инфекционные болезни передающиеся воздушно капельным путем не исчезают... А от кавида помогают...?
Мистика.
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Где вы везде маски носите?
Мы вот маски носим в общественных местах (в помещениях). Так не болели в этот год вообще ничем. Ни сезонными ОРЗ, ни ковидом. Первый раз такой год. Обычно несколько раз за год успеваем поболеть.
Так что маски действительно помогают. Если их носить нормально.