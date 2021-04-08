В Роспотребнадзоре назвали условия для отказа от ношения масок в офисах

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский назвал условие, при котором можно будет отказаться от ношения масок в офисах. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

По словам специалиста, в офисах нужно носить маски, потому что в закрытых помещениях риск заражения самый высокий. Покровский отметил, что снизить риски поможет проветривание.

"Офисы вообще довольно специфическое место, особенно те, что оборудованы внутренней вентиляцией, которая может тоже играть определённую роль в передаче некоторых возбудителей инфекции. Думаю, снимать маски можно будет, когда все сотрудники провакцинируются или переболеют", – сказал Покровский.

При этом специалист отметил, что окончательное решение будет зависеть от общей ситуации в стране.

Ранее депутат Госдумы, бывший главсанврач РФ Геннадий Онищенко заявил, что масочный режим следует ввести в России на постоянной основе. По его словам, это "должно быть элементом нашей культуры".