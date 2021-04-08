Подозреваемого в краже более 1 млн рублей из алтайского магазина нашли под кроватью

Владелец магазина по продаже рыбы и морепродуктов в Барнауле обратился в полицию и сообщил о краже. Неизвестные похитили из помещения металлический ящик, в котором находились 1,2 млн рублей, договор аренды и медицинские книжки работников.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось выяснить, что воров было двое. Вскоре стало известно, что на кадрах запечатлены ранее судимые жители Кемеровской области 1972 и 1980 года рождения.

Барнаульские полицейские при содействии бойцов Росгвардии отправились в командировку на Кузбасс и задержали подозреваемых. Один из них попытался спрятаться от правоохранителей под кроватью. У задержанных полицейские изъяли 72 тысячи рублей, а также орудие взлома. Оба дали признательные показания.

Ранее в Барнауле сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из магазина спортивных товаров, расположенного в одном из торговых центров города.