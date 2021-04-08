Умер актёр Уолтер Олкевич из сериала "Твин Пикс"

В возрасте 72 лет умер актёр Уолтер Олкевич, известный по роли в сериале "Твин Пикс". Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Сын актёра рассказал, что Олкевич умер 6 апреля в своём доме в Лос-Анджелесе. Отмечается, что в последние 20 лет Уолтер имел серьёзные проблемы со здоровьем, перенёс несколько операций на колене, в результате чего оказался прикован к кровати и был вынужден прервать карьеру.

Уолтер Олкевич наиболее известен по роли бармена Жака Рено в сериале "Твин Пикс" и его приквеле "Твин Пикс: Огонь, иди со мной".

Ранее сообщалось, что британский актёр Пол Риттер, который известен по роли инженера Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль", умер в возрасте 55 лет.