Барнаульские водители предложили властям несколько способов улучшения качества дорог

Водители в сообществе Barnaul22 выдвинули несколько предложений по улучшению качества проезда по дорогам города. В комментариях под соответствующим постом большинство их поддержало.
Инициативы касаются трёх участков:
- рассмотреть установку знаков и соответствующей разметки на перекрёстке Ядринцева – Молодёжная, также рассмотреть возможность разделения потоков светофором;
- установить знак "поворот направо" с двух полос на перекрёстке Павловский тракт – Фурманова;
- установить знак "поворот с двух полос" на перекрёстке Строителей – Челюскинцев.
В комментариях под постом пользователи предложили изменить организацию движения на пересечении Калинина и Кулагина, Гущина и Попова, а также поставить светофоры на перекрёстках Северный Власихинский – Лазурная, Северный Власихинский – Шумакова.
Ранее барнаульцы пожаловались на то, что после изменения схемы движения на пересечении Солнечной Поляны и Павловского тракта ситуация на дороге значительно ухудшилась.
Комментарии
Верните старый ГОСТ на битум, а не эта масляная жидкость с песком, утвержденная госдумой, чтобы увеличить траты ежегодные на ремонт! Весной эту жидкость смывает - результат на дороге. Даже те, что на гарантии - отрабатывают только гарантию, а потом хоть гравийка, только денег дайте!!!!!
Дорожная карта "Как сделать дороги Барнаула нормальными":
1. Нужно делать ливневую канализацию в городе на всех дорогах, а не на 10% от них.
2. Нужно делать уклон дорог так, чтобы вода стекала организованно, а не стояла в лужах и текла куда хотела (так как дороги плоские).
3. Без выполнения пунктов 1 и 2 никакие серьезные затраты на асфальтирование дорог не делать - это деньги на ветер в нашем климате. Против воды и разницы температур любой асфальт бессилен, даже мегасуперкачественный и мегадорогой. Физика, господа за 6-й класс.
Выезжает один умник на перекресток, на котором уже пробка - и вот пошло каскадное застопоривание движения.
Мне вот очень интересно, чем думают авторы подобных инициатив? Про человеческий фактор слышали, не? Одно нарушение - и хана движению. А чем больше знаков - тем больше возможных нарушений. Больше нарушений - больше заторов. И пошло каскадом...
Ядринцева крупской, давно участок аварийно опасный. Еще дом сдается 16 ти этажный, так вообще будет все плохо а ниже папанинцев солар и димитровские горки два. по всей Ядринцева нужно организовывать движение с лежачими полицейским и светофорами и делать освящение. Вечером по Ядринцева не видно пешеходов вдоль дороги , хотя пешеходные есть, но ничего не видно , т.к. нет пешеходников. Ядринцева от строителей до партизанской уже не частный сектор а сектор в огромным количеством людей и машин и аварийно опасный .
За городом дорожное полотно выше окружающего грунта! А в городе ниже! Надо поднимать уровень асфальта выше, бордюры не должны препятствовать стоку воды, нужны также и ливневки и на поверхности и под землей! Кто отвечает за безссмысленность устаревших СНИП, ОСТов и т.д.?
О каком качестве дорог можно говорить..? На Малохова, в прошлом году "отремонтировали" искусственные неровности, а весна настала и эти кучи асфальта частично смыли талые воды!!!
За городом дорожное полотно выше окружающего грунта! А в городе ниже! Надо поднимать уровень асфальта выше,
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Вот они, измышления жертвы ЕГЭ... Умник, разницу между дорогами за городом и в городе знаешь? Попробую намекнуть- тротуар... Если сделать по твоему "гениальному" предложению, вода будет стекать на тротуар... и правильно, а чё это, ходят тут всякие, пока ты на своей 30-тилетней Висте задницу свою везёшь...
8.04.2021 12:14
Митенька ржевский
Вот по этому в городах и делают ливневую канализацию, не жертва ЕГЭ.
Как же так получилось, что в 19 веке знали как правильно строить дороги и тротуары а в 21 забыли?
Дорожное полотно в любом случае должно иметь скат для отвода воды. А куда её девать дальше, подсказывать грамотным людям не нужно.
У митеньки пунктик насчёт старых японок. Что, купил на последние, а она не повезла?
Всё идёт по плану. Не мешайте бабло пилить.