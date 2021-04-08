Барнаульские водители предложили властям несколько способов улучшения качества дорог

Водители в сообществе Barnaul22 выдвинули несколько предложений по улучшению качества проезда по дорогам города. В комментариях под соответствующим постом большинство их поддержало.

Инициативы касаются трёх участков:

рассмотреть установку знаков и соответствующей разметки на перекрёстке Ядринцева – Молодёжная, также рассмотреть возможность разделения потоков светофором;

установить знак "поворот направо" с двух полос на перекрёстке Павловский тракт – Фурманова;

установить знак "поворот с двух полос" на перекрёстке Строителей – Челюскинцев.

В комментариях под постом пользователи предложили изменить организацию движения на пересечении Калинина и Кулагина, Гущина и Попова, а также поставить светофоры на перекрёстках Северный Власихинский – Лазурная, Северный Власихинский – Шумакова.

Ранее барнаульцы пожаловались на то, что после изменения схемы движения на пересечении Солнечной Поляны и Павловского тракта ситуация на дороге значительно ухудшилась.