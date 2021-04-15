"Идеи должен кто-то финансировать": как работает алтайский фонд микрозаймов

Начинающим предпринимателям бывает трудно получить кредит на развитие бизнеса. Каждый банк устанавливает требования к минимальному "стажу" ведения дела: как правило, от одного-двух лет. Если же опыта нет, получить деньги в банке не удастся. Но есть и другие организации, которые помогают начинающим бизнесменам. Например, в Барнауле это Алтайский фонд финансирования предпринимательства, ранее известный как Алтайский фонд микрозаймов. Исполнительный директор фонда Владислав Уваров на радио "Эхо Москвы" рассказал, почему изменилось название, и на каких условиях предприниматели могут получить заём.

– Ранее ваш фонд назывался Алтайский фонд микрозаймов. Почему сменили название?

– Действительно, 12 лет мы работали под брендом Алтайский фонд микрозаймов. Более четырёх тысяч предпринимателей за это время стали нашими постоянными клиентами. В середине марта мы сменили название на Алтайский фонд финансирования предпринимательства. Нам кажется, новое название больше отражает суть нашей работы. Ведь фонд был создан для того, чтобы поддержать алтайский бизнес финансовыми ресурсами.

Мы осознанно пришли к этому решению, потому что последние пару лет стабильно получали негативную обратную связь от предпринимателей по поводу присутствия в названии слова микрозаймы. Мы понимали, что идёт процесс смешивания понятий. Отрасль потребительского микрофинансирования себя дискредитировала. Сама по себе эта сфера неплохая, её придумали давно, и она успешно существует за рубежом, закрывая острые финансовые проблемы. Но учитывая сложившуюся ситуацию в России, мы решили сменить наименование. Также сменили логотип. В общем, у нас полностью обновлённый брендбук, на наш взгляд, лучше отражающий то, чем занимается наша организация.

– Кому могут быть полезны ваши услуги? Это только малый или малый и средний бизнес? На какие суммы могут рассчитывать ваши клиенты?

– До конца прошлого года это был исключительно малый бизнес. Нашей целью было поддержать начинающих предпринимателей, дать им возможность воспользоваться финансовым ресурсом, чтобы это было доступно и недорого, чтобы они получали опыт работы с заёмными средствами, а бизнес рос и набирал обороты. Впоследствии они бы смогли уже перейти в сегмент банковского кредитования.

С 2021 года мы работаем и со средним бизнесом. Мы не ограничиваемся отраслевыми характеристиками – любой предприниматель может стать нашим клиентом. Также в свою линейку мы ввели продукт для самозанятых граждан. Сумма кредитования для них ограничена федеральным законом – до 500 тысяч, но финальный максимум всё-таки зависит от дохода клиента. Процентная ставка – не более 4,5%, срок кредитования – до 24 месяцев.

В целом условия для ИП, как и для других наших клиентов, достаточно лояльные. Так, мы сократили список документов до 10 позиций. Ведь ИП – это, как правило, категория физических лиц, которые ещё не сталкивались с банковским кредитованием. Зачастую даже с предпринимателями такая проблема возникает: мы говорим, что нужно предоставить пакет документов, чтобы проанализировать бизнес и предложить более лояльные условия, а они неприятно удивлены, что, оказывается, "ещё и документы надо собирать".

– А какие программы или льготные условия вы можете предложить малому и среднему бизнесу?

– Наш основной продукт – это микрозаймы до 5 млн рублей. Капитал полностью формируется за счёт государственных средств: федерального и краевого бюджетов. За годы работы мы также накопили небольшой собственный капитал, который используем для кредитования проектов предпринимателей.

В марте 2021 года мы изменили условия. Если раньше заём свыше 3 млн рублей должен был быть использован на инвестиционные цели, то сейчас до 5 млн можно привлечь и на пополнение оборотных средств. Срок составляет два года, процентная ставка – не больше ключевой ставки Банка России. Если предприниматель реализует проекты на территории моногородов, таких как Новоалтайск или Заринск, то процентная ставка ещё меньше – 1/2 от ключевой ставки, то есть 2,25%. Сегодня меньше ставку вряд ли бизнес где-то может найти.

Мы занимаем нишу, которая не всегда банкам интересна в этом сегменте. Всё-таки тип нашего заёмщика отличается от банковского. Есть ряд ограничений, по которым предприниматель не может получить финансирование в банке. И мы этих предпринимателей поддерживаем. Наша миссия – "вырастить" клиента до состояния, когда он окрепнет, встанет на ноги и сможет самостоятельно перейти на банковское обслуживание.

– Расскажите подробнее о докапитализации, о которой упоминал Михаил Мишустин. Какую сумму вы получили и какие возможности это даёт?

– Да, в 2020 году была существенная докапитализация фонда. В какой-то степени она была плановой и ожидаемой, но отчасти это был сюрприз. На самом деле, капитал фонда составляет более миллиарда рублей, а если быть точным – 1,57 млрд рублей, из которых 372 миллиона – докапитализация 2020 года.

Мы получили деньги по индивидуальной программе экономического развития края, а также в связи с тем, что быстро развивалась ситуация с ковидом. Министерством были приняты экстренные меры, так как все понимали, что в тот момент предпринимателям будут необходимы оборотные средства. Зарплату и обязательные платежи никто не отменял, и надо было наращивать оперативно темпы кредитования.

Минэкономразвития оперативно докапитализировало государственные фонды, и мы получили достаточно большие деньги – все те средства, которые у нас были расписаны до 2024 года, нам просто отдали в 2020 году. Появилась задача максимально быстро этот ресурс транслировать для бизнеса. И наш фонд был в пятёрке лидеров по скорости, с которой мы перестроились и довели ресурс до предпринимателей.

– Дополнительно сколько предпринимателей получили поддержку?

– Было два направления. То есть мы не прекратили кредитование, ушли на удалённую работу, продолжали плановую ежедневную выдачу и параллельно принимали шквал звонков от предпринимателей, которым нечем платить по счетам. В тот момент была принята правильная и своевременная мера о переносе графиков платежей на полгода вперёд. Это дало свой эффект: предприниматели поняли, что их не бросили, и получили время на передышку и осмысление ситуации. Из 118 предпринимателей только один вышел на незначительную просрочку, а все остальные в течение полугода входили в график. Сейчас вошли и продолжают платить.

Но вернёмся к докапитализации. Вы затронули тему программы индивидуального социально-экономического развития края: по этой программе мы 202 миллиона получили в 2020 году. Достаточно интересная получилась программа, потому что мы приняли решение эти деньги не просто раздать в рамках кредитования. Всё-таки основная задача – это социально-экономическое развитие края, в том числе через создание рабочих мест. Мы решили поддерживать инвестиционные проекты, и предложили бизнесу займы уже до 10 млн рублей с увеличенным сроком – до семи лет и снизив ставку до 2,125%.

По обратной связи от предпринимателей мы поняли, что предложение востребовано. По итогу 23 инвестиционных проекта профинансировали.

Один из самых ярких примеров – небезызвестная компания "АлтайСтройДеталь". Они занимаются производством газов в промышленном масштабе, в том числе медицинского кислорода. Поставляют кислород во все медучреждения края. И когда возник спрос, руководство приняло решение строить дополнительный цех. От нас 10 млн предприятие получило. В январе начали строительство нового корпуса.

Или возведение крупной станции техобслуживания в Камне-на-Оби, строительство торгового центра в Залесово. В области медицины были проекты: компания "Хеликс Алтай" – одна из первых, кто начал проводить в городе тесты на ковид, – брала 10 млн на расширение возможностей. Все компании достойны. Поэтому считаю, что программа индивидуального социально-экономического развития края и в дальнейшем продолжит своё развитие. Она на пять лет утверждена и более 5 млрд рублей предусмотрено. Решение о докапитализации в этом году уже принято, и в апреле мы ждём поступлений.

– Есть ли у вашего фонда ещё какие-либо уникальные льготные предложения?

– Да, есть ещё одна программа. Сейчас идёт процесс маркировки различных товаров. Предприниматели будут нести затраты, связанные с этим, приобретать оборудование или программное обеспечение. Для них мы немного снизили ставку. Если для всех она 4,5% годовых, то для этих предпринимателей – 3,5%.

– По какому адресу предприниматели могут к вам обратиться?

– Мы находимся в Барнауле, в центре "Мой бизнес", на Мало-Тобольской, 19. Это место, где предприниматель может получить ответы на многие вопросы. Здесь подскажут, как зарегистрировать бизнес, и в дальнейшем будут сопровождать в образовательных программах. Логично, что и наш фонд располагается на этой же площадке, ведь идеи предпринимателей кто-то должен финансировать.

Во всех городах Алтайского края у нас есть представительства. Адреса легко найти на нашем сайте.

Центр "Мой бизнес"

Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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