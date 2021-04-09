С заботой о сельском хозяйстве: как работает завод-гигант "Комплекс Агро"

"Комплекс Агро" – завод-гигант по меркам алтайского рынка сельхозтехники: он входит в топ-5 самых крупных российских производителей. Оборудование "Комплекс Агро" завоевало доверие фермеров не только в России, но и за её пределами. Предлагаем поближе ознакомиться с историей компании, самыми популярными агрегатами, а также усовершенствованными новинками.

Долгий путь к успеху

История компании началась в 2008 году. Сразу после основания "Комплекс Агро" выступил как официальный дилер компании Amazone. В 2010 году за ним закрепилось дилерство предприятия Sukup. Спустя шесть лет "Комплекс Агро" открыл в Барнауле собственное производство сельскохозяйственного оборудования.

За всё время работы предприятие достигло определённого успеха:

площадь производственной базы – 2,2 га;

площадь офисных помещений – 1727 кв.м;

160 сотрудников в штате;

обороты компании увеличились с 600 млн до 2,1 млрд рублей.

​Оборудование, проверенное временем

"Комплекс Агро" под собственным брендом выпускает широкий модельный ряд оборудования для сельского хозяйства – от удобрения почвы до хранения зерна.

Так, модульная колонковая зерносушилка "Алтай" прошлой осенью стала одной из самых востребованных видов техники в крае. Она подходит для зерновых, зернобобовых и масленичных культур, а также позволяет сушить семена. В 2019 году каталог компании дополнили агрегаты, которые работают не только на газе, но и на альтернативных видах топлива: уголь, солома, отходы. Всего более 500 зерносушилок "Алтай" запущено в эксплуатацию в России и странах СНГ.

Конструкторы компании – эксперты в своём деле. Именно они разработали модельный ряд ковшовых элеваторов (нория) производительностью от 25 до 175 тонн/час. Оборудование можно использовать как в агропромышленном секторе, так и в других сферах переработки (пищевая промышленность, горно-обогатительные комбинаты и другие).

Сделаны с умом

Силосы для хранения зерна от "Комплекса Агро" оснащены интеллектом, который контролирует состояние зерна. Специальные датчики самостоятельно регулируют необходимый климат, состояние влажности и температуру, что позволяет вовремя предотвратить порчу продукта.

Стоит отметить, что инженеры компании проводят детальное обучение сотрудников предприятия заказчика: знакомят с основными технологическими процессами, объясняют тонкости обслуживания и ремонта. Таким образом, после ввода оборудования в эксплуатацию специалисты предприятия полностью готовы к эффективной работе.

Новые площади – высокие результаты

"Комплекс Агро" активно масштабирует предприятие и наращивает производственные мощности. Не так давно была приобретена производственная база на ул. Попова. Новое пространство позволило увеличить количество современных сварочных постов на 12 единиц: теперь их 32. Это открывает новые возможности для предприятия: здесь будет создан дополнительный сборочный участок для жидких комплексных удобрений и ликвилайзеров.

Масштабировали и цех заготовки металла: две новые ленточные пилы уже установлены и готовы к работе. Кроме того, здесь появилась вторая покрасочная камера, два лазерных станка и третий на предприятии гидравлический листогибочный пресс.

"Комплекс Агро" обладает самым большим парком токарных и фрезерных станков с числовым программным управлением, а также пятиосевым универсальным обрабатывающим центром марки Haas.

Кроме того, уже несколько месяцев "Комплекс Агро" ведёт строительство нового здания на ул. Трактовой. Работы продвигаются быстро, и уже совсем скоро в цех завезут самое современное оборудование.

Площади компании и количество современного оборудования постоянно растут, так как "Комплекс Агро" готов вкладывать в своё развитие и добиваться высоких результатов.

На сегодняшний день сельскохозяйственное оборудование "Комплекс Агро" представлено в 26 регионах России и в нескольких странах ближнего зарубежья. Более 950 хозяйств, от Заринска до Оренбурга, выбирают именно это барнаульское предприятие.

ООО "ТД Комплекс Агро"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Никитина, 163, 2 этаж, оф 222

Телефон: +7 (3852) 72-00-45