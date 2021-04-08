В Бийске хулиган за ночь проколол колёса 10 машинам

В Бийске полицейские задержали мужчину, который пьяным нашёл необычный способ выместить злость. Он отправился прокалывать колёса у припаркованных машин.
Владельцы автомобилей обратились в полицию. Под нож попали как иномарки, так и отечественные автомобили.
Подозреваемого задержали. Им оказался 34-летний местный житель. Возбуждены уголовные дела по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Ранее сообщалось, что бийские предприниматели украсили территорию около своего кафе новогодней инсталляцией, но простояла она недолго: неизвестный решил внести свои коррективы в украшение города.
Комментарии
Надо утырку выколоть глазки и можно закрывать дело)))
Ну, ситуация с личными автомобилями в наших городах далека от здоровой, по этому подобные эксцессы среди слабых на голову соотечественников будут продолжаться и дальше и возможно число таких случаев будет даже расти. Проколы, разбитые фары и стекла, свёрнутые зеркала, поджоги, просто для фантазии более чем широкий.