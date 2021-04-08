Алтайские единороссы помогают волонтёрам подготовиться к праймериз

В феврале 2021 года алтайское реготделение "Единой России" запустило образовательный проект "Региональный ПолитСтартап". Он предназначен для молодых общественников, желающих попробовать себя в политике. На сайте проекта зарегистрировались 133 активиста, предложивших на суд жителей края и экспертов свои социальные проекты. В настоящее время приём заявок завершён, идёт голосование за участников. Всего проголосовало более 12 тысяч жителей края.

"Уже с 16 апреля 30 победителей промежуточного этапа станут слушателями региональной политшколы "Единой России". Эксперты в коммуникациях, политических технологиях, ведущие краевые политики и общественные деятели расскажут участникам кадрового проекта об актуальной общественно-политической ситуации в стране, базовых задачах в предвыборной кампании и эффективных технологиях работы с избирателями", – рассказал руководитель регисполкома ЕР Денис Голобородько. Он добавил, что подведение итогов состоится 18 апреля, победители проекта получат возможность попробовать себя в реальной политике – принять участие в предварительном голосовании ЕР.

К слову, аналогичный кадровый проект реализуется и на федеральном уровне.

"За спиной у волонтёров успешный опыт практической работы по оказанию помощи гражданам в период пандемии. В тоже время у большинства нет опыта политической деятельности. А для того чтобы стать кандидатом, придётся соперничать в том числе и с политическими тяжеловесами", – подчеркнул председатель правления ФоРГО Константин Костин. Поэтому крайне важно, что "Единая Россия" помогает общественникам получить навыки публичной политической работы, добавил эксперт.

Участник предварительного голосования и проекта "Региональный ПолитСтартап" из Бурлинского района Самат Битенов в период пандемии присоединился к волонтёрской работе сам и организовал в своём селе добровольческую бригаду. По его словам, он планирует продолжать активную общественную деятельность и дальше, чтобы решать проблемы своих односельчан на более профессиональном уровне. И таких примеров по всей стране много.

Напомним, идею активнее привлекать к участию в выборах общественников ранее поддержал президент. По мнению Владимира Путина, это положительно скажется на развитии страны, поскольку волонтёрские движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению разных проблем. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак тогда отметил, что партия окажет общественникам всестороннюю помощь в подготовке к выборам.