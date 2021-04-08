Свалку за магазином "Леруа Мерлен" в Барнауле ликвидировали после общественной огласки

Общественная огласка в социальных сетях и СМИ помогла обратить внимание на огромную кучу мусора за магазином "Леруа Мерлен" на Правобережном тракте. Свалку ликвидировали.

"7 апреля там уже всё убрали и вывезли. На наведение чистоты бросили силы 45 сотрудников. Помимо уборки территории вокруг магазина, работники попутно прибрались вдоль дорог и подъездов", – рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Напомним, что о куче мусора очевидцы рассказали 5 апреля. Автор поста назвал это "эпичной свалкой", аналогов которой на въезде в краевую столицу ему ещё не приходилось видеть. В Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края отреагировали и передали информацию в эконадзор.