Россияне назвали желаемый размер пособия по безработице

91% россиян поддерживают выплату пособий по безработице государством. Согласно опросу сервиса "Работа.ру", средний желаемый размер финансовой поддержки равняется 26,6 тыс. рублей.

Как пишет РБК, 23% опрошенных заявили о необходимости выплачивать пособие лишь в течение полугода, 18% – до одного года, а 16% считают что достаточно и трёх месяцев. Лишь 4% уверены, что государство должно обеспечивать такими выплатами более года.

Наибольший размер желаемых выплат называли в Москве и Санкт-Петербурге – 28,3 тыс. и 27,9 тыс. рублей соответственно. В Ростове-на-Дону респонденты рассчитывают на пособие в 25,6 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде – 22,7 тыс. рублей, а в Екатеринбурге – 21,9 тыс. рублей.

При этом 66% считают, что размер выплат не должен уменьшаться с увеличением срока поиска работы, тогда как остальные уверены, что чем дольше человек находится в поиске вакансии, тем меньше должны быть выплаты от государства.