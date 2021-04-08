Власти рассказали, как "гаражная амнистия" поможет жителям Алтайского края

Власти Алтайского края рассказали о том, как принятый закон о "гаражной амнистии" поможет жителям Алтайского края. Многие автовладельцы смогут узаконить собственность.

"На самом деле, очень много гаражей было построено в Алтайском крае до 90-х и в 90-е годы, когда различные предприятия массово организовывали ГСК, но документы на них в настоящее время утрачены", - рассказал заместитель руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Андрей Рерих.

По его словам, именно для таких собственников принималась "гаражная амнистия". Теперь люди смогут узаконить участок и одновременно гараж, стоящий на нем. Ранее сделать это можно было только в судебном порядке.

Депутат Думы Барнаула Сергей Струченко привел пример ситуации, когда людям особенно важно иметь гараж в собственности. Парламентарий рассказал, что недавно к нему обратились представители одного из бгородских гаражных кооперативов. Владельцы рассказали, что в помещениях необходимо проводить капитальный ремонт кровли, что требует больших вложений, а к тратам на имущество, которое по закону им не принадлежит, люди относятся с опаской.

"Поэтому "гаражная амнистия" для них будет оптимальным выходом из сложившейся ситуации", — сказал он.

Напомним, что согласно закону, россияне смогут бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых расположены их гаражи. Под действие документа попадают те гаражи, которые в качестве объектов капитального строительства возвели до 30 декабря 2004 года. Упрощённый порядок оформления участков будет применяться при соблюдении ряда условий: земля владельцу должна быть предоставлена органом власти или организацией либо на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.