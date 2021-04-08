В Алтайском крае подключили десять сёл к мобильному интернету МТС

МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей десяти населённых пунктов, в каждом из которых количество жителей составляет в среднем от 500 до 1000 человек.

Новые базовые станции LTE появились в сёлах десяти районов края – Змеиногорского, Шипуновского, Первомайского, Заринского, Мамонтовского, Хабарского, Локтевского и Суётского. Село Гонохово Каменского района вышло в "онлайн" впервые: МТС первым из операторов запустил здесь сеть LTE.

"В сельской местности проживают порядка 45% жителей нашего края, далеко не все из которых сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Мы видим очень высокую востребованность мобильного интернета в небольших населённых пунктах. Уверен, что жителям малых и удалённых населенных пунктов должны быть доступны все сервисы, которыми пользуются горожане. Это напрямую влияет на качество жизни населения и является основой для развития комфортной инфраструктуры в крае", – отмечает директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Жители села теперь могут пользоваться современными интернет-сервисами, которые ранее были недоступны: онлайн-покупка билетов и запись к врачу, оплата ЖКХ, дистанционное обучение, использование сервисов портала госуслуг, просмотр фильмов онлайн.