Виталий Милонов вступился за детей и голые скульптуры в Эрмитаже

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал идею запретить показ детям голых скульптур в Эрмитаже. По мнению парламентария, произведения искусства не попадают под категорию "только для совершеннолетних".

"Это откровенная глупость, об этом даже говорить не стоит. Если мы говорим о классических произведениях, Микеланджело и многих других, то никоим образом они не попадают под категорию "18+", – отметил депутат в беседе с 78.ru.

При этом Милонов добавил, что сам водит своих детей в Эрмитаж, "как и все остальные".

Напомним, что ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что учреждение собираются проверить на предмет развращения несовершеннолетних. Внимание недовольных привлекли обнажённые скульптуры.