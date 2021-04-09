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"Безопасность стоит денег": как власти Алтая будут бороться со смертностью от ДТП

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Виктор Томенко поставил задачу снизить количество погибших до 50 человек в год
Фото: 'ВРубцовске'

Фото: "ВРубцовске"

В Алтайском крае на дорогах в 2020 году погибло 227 человек. Это больше, чем во всех авиакатастрофах в России за последние два года. Основная причина аварий – плохое состояние дорог и отсутствие нормальной инфраструктуры. О том, как бороться с ДТП, 8 апреля обсудили на заседании специальной комиссии под руководством губернатора Виктора Томенко. Глава региона, заслушав отчёты, похвалил дорожников и представителей ГИБДД за предпринятые действия по предотвращению аварий. Но поставил амбициозную задачу – добиться того, чтобы к 2030 году на дорогах края погибало не больше 50 человек в год. И для достижений этих целей правительство региона планирует потратить миллиарды рублей.

Причина ДТП – плохие дороги

В 2020 году в Алтайском крае произошло 2513 аварий, в которых 226 человек погибли и 3167 получили травмы. В 2019 году летальных исходов было больше на 10% (тогда погибло 252 человека, – прим. ред.).

Основная доля ДТП (75,8%) пришлась на крупные города. При этом неудовлетворительное состояние дорог стало причиной 854 ДТП, в которых погибли 60 человек и 1062 были ранены. Лидерами по числу таких аварий стали Рубцовск – 70,3%, Каменский район – 64%, Бийск – 63,4%, Белокуриха – 60%. В Барнауле из-за плохих дорог произошло 38% аварий. 

В 2020 году на территории края выявили 48 мест концентрации ДТП: это на 20% меньше, чем год назад. Большая часть (35 участков дорог) сосредоточена в Барнауле. Именно на этих участках погибает максимальное количество человек.

Начальник регионального управления ГИБДД Владислав Перцев подчеркнул, что ситуация на дорогах края сложная, хотя статистика и улучшается.

"Количество погибших в ДТП стабильно снижается с 2015 года. Но пострадавших всё равно много: особенно из-за плохого качества дорог. В 2020 году в Алтайском крае произошло 233 наезда на пешеходов. Всего в крае 1264 пешеходных перехода не обустроены: нет разметки и отражающих элементов на знаках", – пояснил Перцев и в качестве одного из вариантов снижения аварийности предложил строить в регионе многоуровневые пешеходные переходы.

Основная причина того, что на дорогах края стали меньше умирать, – дополнительное финансирование дорожной отрасли. Так, в Барнауле в 2020-м на благоустройство пешеходных переходов и дорожную разметку потратили 67 миллионов рублей. Заместитель главы администрации Барнаула Анатолий Воронков отметил, что в целом аварийность в Барнауле снижается, но ситуация ещё далека до идеала.

Городским властям за минувший год удалось устранить 30 мест концентраций ДТП, но появилось 26 новых. 

Всего в Барнауле за год в авариях погиб 31 человек. Это на два меньше, чем в 2019 году. Но участились случаи наездов на пешеходов. Почти ежедневно в Барнауле кого-то сбивают на дороге.

– И когда полностью исчезнут эти места концентрации в Барнауле? – поинтересовался Томенко.

- Мы рассчитываем, что в ближайшие несколько лет, – пообещал Воронков.

"Рубцовском займёмся отдельно"

Если в Барнауле показатели по аварийности и смертности уже несколько лет хоть ненамного, но снижаются, то ситуация в Рубцовске вызывает у краевых властей тревогу. Количество ДТП в городе за год выросло почти на 10%.

Глава муниципалитета  Дмитрий Фельдман сообщил, что всего в Рубцовске около 375 километров дорог. Из них 65% – в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в срочном ремонте. Только вот денег на него у местных властей нет. Городской бюджет в год на ямочный ремонт выделяет только 6 млн рублей. Ещё 100 миллионов Рубцовск получает из краевого бюджета. Но этого, по словам Фельдмана, мало. Чтобы привести в порядок хотя бы учтённые дороги Рубцовска, необходимо 1,3 миллиарда рублей.

Ещё около 525 километров в Рубцовске – "вообще никому не принадлежат" и почти не ремонтируются, но по ним ездят автомобилисты. Такие участки надо срочно ставить на учёт.

– И долго вы будете их ставить? 5 или 10 лет?  поинтересовался Томенко.

– Надо этим заниматься. Я вам отдельно сообщу, когда мы все дороги посчитаем, туманно ответил Фельдман.

– Я понял вас. Вопросами Рубцовска нам придётся заниматься отдельно и специально. Там наиболее тяжёлая ситуация из всех городов края, – ответил губернатор.

"Не надеяться на штрафы"

Одним из источников, где власти могут найти деньги на ремонт дорог в Рубцовске и других городах края, могут стать штрафы за нарушения правил дорожного движения.

В прошлом году жители региона нарушили правила ПДД на сумму 317 миллионов рублей. Эти деньги (оплаченные штрафы) уже поступили в бюджет Алтайского края и их направят на улучшение дорожной системы. Однако Томенко призвал не надеяться на штрафы и не экономить бюджетные средства на безопасности людей. К 2030 году, напомнил губернатор, количество погибших в ДТП должно быть не более 3,5 человека на 100 тысяч жителей (50 человек в год). Чтобы достичь таких показателей, аварийность необходимо снижать в пять раз.

"Не нужно надеется на штрафы. Безопасность стоит денег. Жители края платят налоги и готовы отдавать их именно на борьбу с аварийностью", сказал губернатор.

Виктор Томенко напомнил, что по итогам 2020 года объём дорожного фонда края увеличился с 11 до 13 миллиардов рублей. В 2021 году цифра, учитывая возможные дополнительные поступления из федерального бюджета, может быть ещё выше.

"Это наша общая задача. Не должно быть такого, чтобы в Барнауле каждый день сбивали пешеходов. Значит мы с вами в чем-то не дорабатываемым. Цифры мы зафиксировали за 2020 году, и будем двигаться дальше", закончил совещание Виктор Томенко.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

9.04.2021 08:02
- гость -

Вина не дорог, а водителей

9.04.2021 08:04
- гость -

а олени летящие с выпученными глазами это тоже из за плохих дорог? больше скорость меньше ям?

9.04.2021 08:43
АБОРИГЕН

Пока на уровне подкорки чинуши не поймут что это не траты, а инвестиции, ничего не изменится.
Чисто технически задача простая.
1. Снизить скорость передвижения по городу до 40 км/ч и убрать не штрафуемый порог в +20 км/ч.
2. Инфраструктура пешеходного перехода должна ФИЗИЧЕСКИ не позволять проезжать его не снижая скорости до относительно безопасных 20 км/ч. В системе пешеход-водитель источником опасности является водитель. По этому пешеход имеет право что-то не знать, ошибаться, быть слепым, глухим, немощным, а у водителя такого права нет.
3. Пешеходные переходы должны быть там где это нужно людям а не как сейчас "да там всего то 50 метров до пешеходного перехода".
4. Внеуличные переходы (наземные и подземные) это давно признанная градостроительная ошибка. Они не делают город безопасным. Любая попытка продавить их строительство в городе должна пресекаться.
Задачей же более сложного порядка является развитие общественного транспорта. ЕЖЕДНЕВНЫЕ поездки на ОТ должны быть быстрыми, комфортными и экономически выгодными, а на личном автотранспорте соответственно наоборот.

9.04.2021 09:06
- гость -

Когда пишешь здесь, что основная причина гибели людей плохие дороги, мигом налетает пропутинская шпана и начинает винить водителей!
Заголовок актуальны "Безопасность стоит денег", именно поэтому власти Алтайского края не могут бороться со смертностью от ДТП строя первоклассные дороги! На это у них нет и не будет денег!
Нужно выбирать - или строим дороги в стране или палим народные деньги в сирияхи прочих палестинах...

9.04.2021 09:08
- гость -

Когда пишешь здесь, что основная причина гибели людей плохие дороги, мигом налетает пропутинская шпана и начинает винить водителей!

Ты идиот? Тебе путин на педаль газа лично давит?

9.04.2021 09:10
клоуну в 09:06

9.04.2021 09:11
Гость

План по человека-голове

9.04.2021 09:11
- гость -

О какой безопасности и качестве дорог идёт речь если яму на практически центральной дороге после года её существования начинают заделывать только после угрозы приезда Мишустина в мороз. Почему водоканал не заставить было это их яма была. А что съезд на объезную с власихинской по новым технологиям не починить. Или там Мишустин не ездит.

9.04.2021 09:11
клоуну в 09:06

плохие дороги на видео или олень в сортир торопился?

9.04.2021 09:12
- гость -

Для начала надо разнеприкасамить неприкасаемых иначе ничё не выдет в принципе !!!!

9.04.2021 09:28
- гость -

Очень часто пешеходы переходят дорожное полотно не соизволив посмотреть на проезжую часть - едет та мшина или нет. Идет такой чел через дорогу в нашниках опустив глаза в телефон. С этим надо срочно что-то делать. ставить засады и штрафовать штрафовать пешеходов. И об этом сообщать во всех СМИ. Должно подействовать. А шоферу и так деваться не куда. У него штраф и лежачий полицейский. Вот на Красноармейском на остановке трамвая у Сити недавно установили светофор на пешеходном переходе и стало пешеходный переход проще проезжать. А -то едешь и не знаешь скакой стороны выскачат- или с трамвая или от Сити побежит не глядя на дорогу на трамвай.

9.04.2021 09:30
гостья

дороги, конечно, имеют значение, но! нужно снижать допустимую скорость в городе, без этого- никак. живу в центре на пр-те Ленина и ежедневно вижу и ночами слышу уродов- гонщиков. вот таких нужно вылавливать и ооочень строго наказывать!

9.04.2021 09:30
- гость -

Господин абориген не имея собственных мыслей транслирует статьи 2000 про Москву , но разница в финансировании проектов и климате если выполнить этот бред без расширения и строительства дорог будет коллапс и ещё в Сибири без личного транспорта никак . Нас спасёт развязки светофоры на переходах и дисциплина пешеходов почему-то все хотят воспитать водителей забывая о других участниках движения

9.04.2021 09:31
- гость -

9.04.2021 09:08
- гость -
9.04.2021 09:10

Идиоты и клоуны это именно вы - в статье АМИК написано что "Причина ДТП – плохие дороги" - опровергайте, но это вам непосильно - именно потому, что шпана пропутинская!

9.04.2021 09:54
- гость -

Основная причина ДТП плохие дороги, отсюда вопрос. Где господа чинуши которые отвечают за содержание этих дорог? Получается это по их вине погибают люди. Хоть кого-нибудь привлекли к ответственности?

9.04.2021 09:57
- гость -

В системе пешеход-водитель источником опасности является водитель. По этому пешеход имеет право что-то не знать, ошибаться, быть слепым, глухим, немощным, а у водителя такого права нет.


а на деле именно водитель ведет себя как глухой и немощный. такую ситуацию только пост гаи вблизи исправляет

9.04.2021 09:58
- гость -

Трассы федеральные давно пора только 4 х полосные строить с разделительной полосой, отбойниками или канавой. Как это в Штатах. Чтобы на встречках не бились. Уже давно пора этот стандарт принять, а наши все экономят, раньше хоть в доль дорог памятники стояли, теперь убрали, страшно по кладбищу ездить.

9.04.2021 10:03
- гость -

9.04.2021 09:54
- гость -

У господ чинуш, которые отвечают за содержание этих дорог денег нет - в результате политики, проводимой вождем! Как можно строить дороги без денег, поясните! Может тогда поймете по чьей вине погибают люди...

9.04.2021 10:22
Гость

Когда такие .... пьяные как сын Воронкова будут рассекать по нашим дорогам, о какой безопасности может идти речь

9.04.2021 10:25
- гость -

досвиститесь рожи такие же будут.

9.04.2021 11:30
АБОРИГЕН

9.04.2021 09:57
- гость -
Нет, под каждый куст тунеядца с жезлом не посадишь. Как ЗАСТАВИТЬ снизить скорость и обратить внимание что тут пешеходный переход, вопрос чисто технический. Если бы ответственные за безопасность делали свою работу не "через губу", ограничиваясь формальным развешиванием знаков, установкой камер и повышением штрафов, а на совесть, смертность на дорогах можно было снизить в разы, как это сделали финны или шведы и как это делают в других странах перенимая их опыт.

9.04.2021 12:18
- гость -

Я не готов платить из своего кармана хрен знает за что... И так слишком много платим и ничего взамен

9.04.2021 12:29
Вопрос

Почему тогда так носятся с техосмотром, от которого ничего не зависит и упорно не хотят делать дороги? Кому это выгодно? Хотя вопрос риторический.

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