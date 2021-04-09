"Безопасность стоит денег": как власти Алтая будут бороться со смертностью от ДТП

В Алтайском крае на дорогах в 2020 году погибло 227 человек. Это больше, чем во всех авиакатастрофах в России за последние два года. Основная причина аварий – плохое состояние дорог и отсутствие нормальной инфраструктуры. О том, как бороться с ДТП, 8 апреля обсудили на заседании специальной комиссии под руководством губернатора Виктора Томенко. Глава региона, заслушав отчёты, похвалил дорожников и представителей ГИБДД за предпринятые действия по предотвращению аварий. Но поставил амбициозную задачу – добиться того, чтобы к 2030 году на дорогах края погибало не больше 50 человек в год. И для достижений этих целей правительство региона планирует потратить миллиарды рублей.
Причина ДТП – плохие дороги
В 2020 году в Алтайском крае произошло 2513 аварий, в которых 226 человек погибли и 3167 получили травмы. В 2019 году летальных исходов было больше на 10% (тогда погибло 252 человека, – прим. ред.).
Основная доля ДТП (75,8%) пришлась на крупные города. При этом неудовлетворительное состояние дорог стало причиной 854 ДТП, в которых погибли 60 человек и 1062 были ранены. Лидерами по числу таких аварий стали Рубцовск – 70,3%, Каменский район – 64%, Бийск – 63,4%, Белокуриха – 60%. В Барнауле из-за плохих дорог произошло 38% аварий.
В 2020 году на территории края выявили 48 мест концентрации ДТП: это на 20% меньше, чем год назад. Большая часть (35 участков дорог) сосредоточена в Барнауле. Именно на этих участках погибает максимальное количество человек.
Начальник регионального управления ГИБДД Владислав Перцев подчеркнул, что ситуация на дорогах края сложная, хотя статистика и улучшается.
"Количество погибших в ДТП стабильно снижается с 2015 года. Но пострадавших всё равно много: особенно из-за плохого качества дорог. В 2020 году в Алтайском крае произошло 233 наезда на пешеходов. Всего в крае 1264 пешеходных перехода не обустроены: нет разметки и отражающих элементов на знаках", – пояснил Перцев и в качестве одного из вариантов снижения аварийности предложил строить в регионе многоуровневые пешеходные переходы.
Основная причина того, что на дорогах края стали меньше умирать, – дополнительное финансирование дорожной отрасли. Так, в Барнауле в 2020-м на благоустройство пешеходных переходов и дорожную разметку потратили 67 миллионов рублей. Заместитель главы администрации Барнаула Анатолий Воронков отметил, что в целом аварийность в Барнауле снижается, но ситуация ещё далека до идеала.
Городским властям за минувший год удалось устранить 30 мест концентраций ДТП, но появилось 26 новых.
Всего в Барнауле за год в авариях погиб 31 человек. Это на два меньше, чем в 2019 году. Но участились случаи наездов на пешеходов. Почти ежедневно в Барнауле кого-то сбивают на дороге.
– И когда полностью исчезнут эти места концентрации в Барнауле? – поинтересовался Томенко.
–- Мы рассчитываем, что в ближайшие несколько лет, – пообещал Воронков.
"Рубцовском займёмся отдельно"
Если в Барнауле показатели по аварийности и смертности уже несколько лет хоть ненамного, но снижаются, то ситуация в Рубцовске вызывает у краевых властей тревогу. Количество ДТП в городе за год выросло почти на 10%.
Глава муниципалитета Дмитрий Фельдман сообщил, что всего в Рубцовске около 375 километров дорог. Из них 65% – в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в срочном ремонте. Только вот денег на него у местных властей нет. Городской бюджет в год на ямочный ремонт выделяет только 6 млн рублей. Ещё 100 миллионов Рубцовск получает из краевого бюджета. Но этого, по словам Фельдмана, мало. Чтобы привести в порядок хотя бы учтённые дороги Рубцовска, необходимо 1,3 миллиарда рублей.
Ещё около 525 километров в Рубцовске – "вообще никому не принадлежат" и почти не ремонтируются, но по ним ездят автомобилисты. Такие участки надо срочно ставить на учёт.
– И долго вы будете их ставить? 5 или 10 лет? – поинтересовался Томенко.
– Надо этим заниматься. Я вам отдельно сообщу, когда мы все дороги посчитаем, – туманно ответил Фельдман.
– Я понял вас. Вопросами Рубцовска нам придётся заниматься отдельно и специально. Там наиболее тяжёлая ситуация из всех городов края, – ответил губернатор.
"Не надеяться на штрафы"
Одним из источников, где власти могут найти деньги на ремонт дорог в Рубцовске и других городах края, могут стать штрафы за нарушения правил дорожного движения.
В прошлом году жители региона нарушили правила ПДД на сумму 317 миллионов рублей. Эти деньги (оплаченные штрафы) уже поступили в бюджет Алтайского края и их направят на улучшение дорожной системы. Однако Томенко призвал не надеяться на штрафы и не экономить бюджетные средства на безопасности людей. К 2030 году, напомнил губернатор, количество погибших в ДТП должно быть не более 3,5 человека на 100 тысяч жителей (50 человек в год). Чтобы достичь таких показателей, аварийность необходимо снижать в пять раз.
"Не нужно надеется на штрафы. Безопасность стоит денег. Жители края платят налоги и готовы отдавать их именно на борьбу с аварийностью", – сказал губернатор.
Виктор Томенко напомнил, что по итогам 2020 года объём дорожного фонда края увеличился с 11 до 13 миллиардов рублей. В 2021 году цифра, учитывая возможные дополнительные поступления из федерального бюджета, может быть ещё выше.
"Это наша общая задача. Не должно быть такого, чтобы в Барнауле каждый день сбивали пешеходов. Значит мы с вами в чем-то не дорабатываемым. Цифры мы зафиксировали за 2020 году, и будем двигаться дальше", – закончил совещание Виктор Томенко.
Комментарии
Вина не дорог, а водителей
а олени летящие с выпученными глазами это тоже из за плохих дорог? больше скорость меньше ям?
Пока на уровне подкорки чинуши не поймут что это не траты, а инвестиции, ничего не изменится.
Чисто технически задача простая.
1. Снизить скорость передвижения по городу до 40 км/ч и убрать не штрафуемый порог в +20 км/ч.
2. Инфраструктура пешеходного перехода должна ФИЗИЧЕСКИ не позволять проезжать его не снижая скорости до относительно безопасных 20 км/ч. В системе пешеход-водитель источником опасности является водитель. По этому пешеход имеет право что-то не знать, ошибаться, быть слепым, глухим, немощным, а у водителя такого права нет.
3. Пешеходные переходы должны быть там где это нужно людям а не как сейчас "да там всего то 50 метров до пешеходного перехода".
4. Внеуличные переходы (наземные и подземные) это давно признанная градостроительная ошибка. Они не делают город безопасным. Любая попытка продавить их строительство в городе должна пресекаться.
Задачей же более сложного порядка является развитие общественного транспорта. ЕЖЕДНЕВНЫЕ поездки на ОТ должны быть быстрыми, комфортными и экономически выгодными, а на личном автотранспорте соответственно наоборот.
Когда пишешь здесь, что основная причина гибели людей плохие дороги, мигом налетает пропутинская шпана и начинает винить водителей!
Заголовок актуальны "Безопасность стоит денег", именно поэтому власти Алтайского края не могут бороться со смертностью от ДТП строя первоклассные дороги! На это у них нет и не будет денег!
Нужно выбирать - или строим дороги в стране или палим народные деньги в сирияхи прочих палестинах...
Когда пишешь здесь, что основная причина гибели людей плохие дороги, мигом налетает пропутинская шпана и начинает винить водителей!
Ты идиот? Тебе путин на педаль газа лично давит?
План по человека-голове
О какой безопасности и качестве дорог идёт речь если яму на практически центральной дороге после года её существования начинают заделывать только после угрозы приезда Мишустина в мороз. Почему водоканал не заставить было это их яма была. А что съезд на объезную с власихинской по новым технологиям не починить. Или там Мишустин не ездит.
плохие дороги на видео или олень в сортир торопился?
Для начала надо разнеприкасамить неприкасаемых иначе ничё не выдет в принципе !!!!
Очень часто пешеходы переходят дорожное полотно не соизволив посмотреть на проезжую часть - едет та мшина или нет. Идет такой чел через дорогу в нашниках опустив глаза в телефон. С этим надо срочно что-то делать. ставить засады и штрафовать штрафовать пешеходов. И об этом сообщать во всех СМИ. Должно подействовать. А шоферу и так деваться не куда. У него штраф и лежачий полицейский. Вот на Красноармейском на остановке трамвая у Сити недавно установили светофор на пешеходном переходе и стало пешеходный переход проще проезжать. А -то едешь и не знаешь скакой стороны выскачат- или с трамвая или от Сити побежит не глядя на дорогу на трамвай.
дороги, конечно, имеют значение, но! нужно снижать допустимую скорость в городе, без этого- никак. живу в центре на пр-те Ленина и ежедневно вижу и ночами слышу уродов- гонщиков. вот таких нужно вылавливать и ооочень строго наказывать!
Господин абориген не имея собственных мыслей транслирует статьи 2000 про Москву , но разница в финансировании проектов и климате если выполнить этот бред без расширения и строительства дорог будет коллапс и ещё в Сибири без личного транспорта никак . Нас спасёт развязки светофоры на переходах и дисциплина пешеходов почему-то все хотят воспитать водителей забывая о других участниках движения
9.04.2021 09:08
- гость -
9.04.2021 09:10
Идиоты и клоуны это именно вы - в статье АМИК написано что "Причина ДТП – плохие дороги" - опровергайте, но это вам непосильно - именно потому, что шпана пропутинская!
Основная причина ДТП плохие дороги, отсюда вопрос. Где господа чинуши которые отвечают за содержание этих дорог? Получается это по их вине погибают люди. Хоть кого-нибудь привлекли к ответственности?
В системе пешеход-водитель источником опасности является водитель. По этому пешеход имеет право что-то не знать, ошибаться, быть слепым, глухим, немощным, а у водителя такого права нет.
а на деле именно водитель ведет себя как глухой и немощный. такую ситуацию только пост гаи вблизи исправляет
Трассы федеральные давно пора только 4 х полосные строить с разделительной полосой, отбойниками или канавой. Как это в Штатах. Чтобы на встречках не бились. Уже давно пора этот стандарт принять, а наши все экономят, раньше хоть в доль дорог памятники стояли, теперь убрали, страшно по кладбищу ездить.
9.04.2021 09:54
- гость -
У господ чинуш, которые отвечают за содержание этих дорог денег нет - в результате политики, проводимой вождем! Как можно строить дороги без денег, поясните! Может тогда поймете по чьей вине погибают люди...
Когда такие .... пьяные как сын Воронкова будут рассекать по нашим дорогам, о какой безопасности может идти речь
досвиститесь рожи такие же будут.
9.04.2021 09:57
- гость -
Нет, под каждый куст тунеядца с жезлом не посадишь. Как ЗАСТАВИТЬ снизить скорость и обратить внимание что тут пешеходный переход, вопрос чисто технический. Если бы ответственные за безопасность делали свою работу не "через губу", ограничиваясь формальным развешиванием знаков, установкой камер и повышением штрафов, а на совесть, смертность на дорогах можно было снизить в разы, как это сделали финны или шведы и как это делают в других странах перенимая их опыт.
Я не готов платить из своего кармана хрен знает за что... И так слишком много платим и ничего взамен
Почему тогда так носятся с техосмотром, от которого ничего не зависит и упорно не хотят делать дороги? Кому это выгодно? Хотя вопрос риторический.