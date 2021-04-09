"Безопасность стоит денег": как власти Алтая будут бороться со смертностью от ДТП

В Алтайском крае на дорогах в 2020 году погибло 227 человек. Это больше, чем во всех авиакатастрофах в России за последние два года. Основная причина аварий – плохое состояние дорог и отсутствие нормальной инфраструктуры. О том, как бороться с ДТП, 8 апреля обсудили на заседании специальной комиссии под руководством губернатора Виктора Томенко. Глава региона, заслушав отчёты, похвалил дорожников и представителей ГИБДД за предпринятые действия по предотвращению аварий. Но поставил амбициозную задачу – добиться того, чтобы к 2030 году на дорогах края погибало не больше 50 человек в год. И для достижений этих целей правительство региона планирует потратить миллиарды рублей.

Причина ДТП – плохие дороги

В 2020 году в Алтайском крае произошло 2513 аварий, в которых 226 человек погибли и 3167 получили травмы. В 2019 году летальных исходов было больше на 10% (тогда погибло 252 человека, – прим. ред.).

Основная доля ДТП (75,8%) пришлась на крупные города. При этом неудовлетворительное состояние дорог стало причиной 854 ДТП, в которых погибли 60 человек и 1062 были ранены. Лидерами по числу таких аварий стали Рубцовск – 70,3%, Каменский район – 64%, Бийск – 63,4%, Белокуриха – 60%. В Барнауле из-за плохих дорог произошло 38% аварий.

В 2020 году на территории края выявили 48 мест концентрации ДТП: это на 20% меньше, чем год назад. Большая часть (35 участков дорог) сосредоточена в Барнауле. Именно на этих участках погибает максимальное количество человек.

Начальник регионального управления ГИБДД Владислав Перцев подчеркнул, что ситуация на дорогах края сложная, хотя статистика и улучшается.

"Количество погибших в ДТП стабильно снижается с 2015 года. Но пострадавших всё равно много: особенно из-за плохого качества дорог. В 2020 году в Алтайском крае произошло 233 наезда на пешеходов. Всего в крае 1264 пешеходных перехода не обустроены: нет разметки и отражающих элементов на знаках", – пояснил Перцев и в качестве одного из вариантов снижения аварийности предложил строить в регионе многоуровневые пешеходные переходы.

Основная причина того, что на дорогах края стали меньше умирать, – дополнительное финансирование дорожной отрасли. Так, в Барнауле в 2020-м на благоустройство пешеходных переходов и дорожную разметку потратили 67 миллионов рублей. Заместитель главы администрации Барнаула Анатолий Воронков отметил, что в целом аварийность в Барнауле снижается, но ситуация ещё далека до идеала.

Городским властям за минувший год удалось устранить 30 мест концентраций ДТП, но появилось 26 новых.

Всего в Барнауле за год в авариях погиб 31 человек. Это на два меньше, чем в 2019 году. Но участились случаи наездов на пешеходов. Почти ежедневно в Барнауле кого-то сбивают на дороге.

– И когда полностью исчезнут эти места концентрации в Барнауле? – поинтересовался Томенко.

–- Мы рассчитываем, что в ближайшие несколько лет, – пообещал Воронков.

"Рубцовском займёмся отдельно"

Если в Барнауле показатели по аварийности и смертности уже несколько лет хоть ненамного, но снижаются, то ситуация в Рубцовске вызывает у краевых властей тревогу. Количество ДТП в городе за год выросло почти на 10%.

Глава муниципалитета Дмитрий Фельдман сообщил, что всего в Рубцовске около 375 километров дорог. Из них 65% – в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в срочном ремонте. Только вот денег на него у местных властей нет. Городской бюджет в год на ямочный ремонт выделяет только 6 млн рублей. Ещё 100 миллионов Рубцовск получает из краевого бюджета. Но этого, по словам Фельдмана, мало. Чтобы привести в порядок хотя бы учтённые дороги Рубцовска, необходимо 1,3 миллиарда рублей.

Ещё около 525 километров в Рубцовске – "вообще никому не принадлежат" и почти не ремонтируются, но по ним ездят автомобилисты. Такие участки надо срочно ставить на учёт.

– И долго вы будете их ставить? 5 или 10 лет? – поинтересовался Томенко.

– Надо этим заниматься. Я вам отдельно сообщу, когда мы все дороги посчитаем, – туманно ответил Фельдман.

– Я понял вас. Вопросами Рубцовска нам придётся заниматься отдельно и специально. Там наиболее тяжёлая ситуация из всех городов края, – ответил губернатор.

"Не надеяться на штрафы"

Одним из источников, где власти могут найти деньги на ремонт дорог в Рубцовске и других городах края, могут стать штрафы за нарушения правил дорожного движения.

В прошлом году жители региона нарушили правила ПДД на сумму 317 миллионов рублей. Эти деньги (оплаченные штрафы) уже поступили в бюджет Алтайского края и их направят на улучшение дорожной системы. Однако Томенко призвал не надеяться на штрафы и не экономить бюджетные средства на безопасности людей. К 2030 году, напомнил губернатор, количество погибших в ДТП должно быть не более 3,5 человека на 100 тысяч жителей (50 человек в год). Чтобы достичь таких показателей, аварийность необходимо снижать в пять раз.

"Не нужно надеется на штрафы. Безопасность стоит денег. Жители края платят налоги и готовы отдавать их именно на борьбу с аварийностью", – сказал губернатор.

Виктор Томенко напомнил, что по итогам 2020 года объём дорожного фонда края увеличился с 11 до 13 миллиардов рублей. В 2021 году цифра, учитывая возможные дополнительные поступления из федерального бюджета, может быть ещё выше.

"Это наша общая задача. Не должно быть такого, чтобы в Барнауле каждый день сбивали пешеходов. Значит мы с вами в чем-то не дорабатываемым. Цифры мы зафиксировали за 2020 году, и будем двигаться дальше", – закончил совещание Виктор Томенко.