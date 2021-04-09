Тревожность и панические атаки: как COVID-19 влияет на психику и здоровье детей

В 80% случаев дети, переболевшие коронавирусом, страдают тревожным расстройством и паническими атаками. Психологические трудности нередко сопровождаются стандартными коронавирусными осложнениями в виде длительной слабости, нарушений обоняния и вкуса и прочими. Чтобы ребёнок снова смог вести привычный образ жизни, его направляют на восстановительную терапию. Корреспондент amic.ru Полина Жданова побывала в отделении реабилитации и узнала, какие методы помогают вернуть детскую психику и организм в норму после COVID-19.

Индивидуальный подход

Большинство детей переносят коронавирус так же, как и ОРВИ – достаточно легко, говорят педиатры. Так, из 160 маленьких ковидных пациентов барнаульской поликлиники № 9 – 60 лежали в стационаре, и только 13 из них болели с осложнением в виде пневмонии. Остальные лечились дома. Выздоровели все, но некоторые не смогли быстро восстановиться после COVID-19. Труднее всего приходится подросткам.

"Маленькие детки реже страдают от осложнений. Непросто подросткам – у них, как правило, уже есть хронические заболевания, которые обостряются после болезни. Дети могут долго страдать от слабости, головокружений, месяцами не ощущать запахи и вкусы. У них снижается успеваемость в школе, потому что ухудшается концентрация. Такое состояние сохраняется от одного до трёх-четырёх месяцев", – поясняет главный врач детской городской поликлиники № 9 г. Барнаула Ирина Потапова.

В детских больницах края есть отдельные кабинеты для реабилитации детей, но только в барнаульской поликлинике № 9 – целое отделение, которое может обеспечить комплекс восстановительных процедур: физиолечение, массаж, ЛФК, психологическую поддержку, логопедические занятия и даже физкультуру в бассейне.

Реабилитацию при этом получают не только дети после коронавируса, но и с хроническими заболеваниями, с проблемами опорно-двигательного аппарата, ДЦП.

"Перед началом терапии дети проходят обследования. Если у кого-то обострилось хроническое заболевание, то сначала его лечат в дневном стационаре, а потом направляют к реабилитологу. Врач подбирает индивидуальный план восстановления каждому пациенту и составляет график посещений – в группах или отдельно", – объясняет Ирина Потапова.

Кислородные коктейли и дыхательная гимнастика

После коронавируса в реабилитационном отделении на сегодняшний день восстанавливаются 12 человек. Занятия проходят ежедневно по несколько часов. Детей делят на возрастные группы. Самому маленькому пациенту – 1,5 года, самому взрослому скоро исполнится 18 лет.

Для детей, перенёсших коронавирус, курс реабилитации составляют с упором на восстановление дыхательной функции лёгких. Курс лечения – две недели. Если состояние не улучшилось – ребёнку сразу назначают второй курс. После реабилитации врачи рекомендуют родителям повторять курс раз в три месяца в течение года – в качестве поддерживающей терапии. Главная цель – за год добиться полного выздоровления ребёнка.

"Ковидным" детям подбирают особые техники массажа, а лечебная физкультура и занятия в бассейне организованы с упором на дыхательную гимнастику. По окончании занятий детям в качестве бонуса дают полезные кислородные коктейли – они очень вкусные и пациенты принимают такое "лечение" с удовольствием.

Комплекс гимнастических упражнений простой, но очень эффективный, говорят специалисты по лечебной физкультуре детской барнаульской поликлиники № 9. Помимо занятий в отделении, ребята получают домашние спортивные задания, которые они должны выполнять каждый день под присмотром родителей.

"Бывает очень трудно с детьми – например, с трёхлетками. Если в пять лет ребёнок уже понимает всё, что от него требуется, и выполняет задания, то ребёнок в три года ещё не всё осознает, и ему нужно показывать упражнения более наглядно, не все задания малыши могут выполнить со слов инструктора", – рассказывает заведующая отделением медицинской реабилитации детской городской поликлиники № 9 г. Барнаула Нина Хромина.

Но капризных детей в отделении очень мало, говорят врачи, большинству нравится заниматься. В основном могут плакать и отказываться от выполнения заданий совсем маленькие, поэтому дети от 1,5 до 3 лет реабилитируются через дневной стационар по отдельной программе.

Руки в песок

Более 80% детей, переболевших коронавирусом, страдают от тревожного расстройства, панических атак, эмоционального выгорания и перепадов настроения, сказал реабилитолог детской поликлиники № 9. При этом психологи не считают, что проблемы с психикой напрямую связаны с болезнью.

Чаще дети остро реагируют на пребывание в больнице и "зеркалят" поведение беспокойных родителей. Особенно ярко выраженная тревожность наблюдалась у детей, которые болели вирусом в самом начале пандемии – стресс усиливался неизвестностью и непредсказуемостью заболевания.

В отделении реабилитации психологов несколько и они работают в игровой методике, которая помогает ребёнку настроиться на общение со специалистом и улучшить настроение. Чаще всего для диагностики состояния пациента используют песок (как разновидность арт-терапии) – вместо бумаги дети изображают свои переживания на песке с помощью игрушечных фигурок.

"Песок помогает ребёнку снять эмоциональное напряжение. А пока он рисует, мы узнаём, что именно его пугает, беспокоит. Тревожные дети для изображения состояния чаще всего используют фигурки заборов, замкнутых пространств, горы, возвышенности, может быть образ животного, насекомого. Это означает, что они выстраивают внутренние барьеры, чтобы защищаться", – объясняет медицинский психолог Татьяна Гашке.

После сеанса рисования на песке ребёнок обсуждает с психологом, что эти рисунки для него значат, и они вместе находят способ справиться с подавленным состоянием. Первые положительные результаты, как правило, появляются спустя 3-5 занятий. После этого постепенно сокращается количество встреч со специалистом: сначала до раза в неделю, потом до двух раз в месяц, одного раза в месяц и после – поддерживающая терапия один раз в полгода или год.

Всем ли нужна реабилитация?

Все дети, переболевшие коронавирусом, после выписки из стационара в течение года должны регулярно посещать педиатра для отслеживания любых изменений в состоянии здоровья. При этом если ребенок ни на что не жалуется, его не направляют на реабилитацию и он приходит к педиатру не раз в месяц, а раз в квартал.

Комплексное восстановление требуется не всем детям. Реабилитацию назначает участковый педиатр, если после ковида ребёнок в течение нескольких недель чувствует себя плохо или у него обострилось хроническое заболевание.

Самый главный вопрос – есть ли от восстановления с помощью психологов и ЛФК длительный результат у детей после коронавируса? Врачи отвечают: сложно сказать, потому что с начала пандемии прошло ещё мало времени, а делать прогнозы никто не берётся. Вот через год точно будет видно, помогли процедуры или здоровье придётся постоянно поддерживать специальными занятиями. Во всяком случае, как говорят сами родители и дети, реабилитация помогает быстрее встать на ноги здесь и сейчас, а это уже значимое достижение.