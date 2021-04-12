Будущий Цукерберг: куда отправить ребёнка летом, если он любит компьютерные игры

Если ваш ребёнок всё свободное время проводит в интернете или играет в компьютерные игры, не спешите его осуждать: возможно, у него хорошие способности к IT. Лучше помогите ему научиться извлекать пользу из своего хобби. Например, предложите провести летние каникулы в "компьютерном лагере" от академии "Шаг".

"Дети любят ощущать себя взрослыми, но часто родители так сильно их опекают, что ребёнок не способен почувствовать себя самостоятельным дома. Конечно, детский лагерь на каникулах просто необходим. Только там ребёнок научится адаптироваться в коллективе. Школа или кружок не сможет заменить весь набор жизненно важных знаний и навыков, которым он научится в летнем лагере", – рассказал директор международной компьютерной академии "Шаг" Павел Специан.

Летние компьютерные каникулы от академии "Шаг" – это дневные мастер-классы, на которых школьники от 7 до 14 лет познакомятся с увлекательным миром компьютерных технологий. Опытные педагоги подготовили программу так, чтобы каникулы вашего ребенка прошли не только весело, но и познавательно. Каникулы в "Шаге" – это возможность увлечь детей в практическую область применения компьютерных технологий.

Подробно ознакомиться с программами летнего лагеря можно на дне открытых дверей в субботу, 17 апреля, в 13:00. В программе мероприятия:

мастер-класс по созданию компьютерных игр для детей 7–14 лет;

презентация программ "Малой компьютерной академии" и летнего IT лагеря;

особенности обучения в академии "Шаг";

что будет знать и уметь выпускник "Шага";

индивидуальные консультации.

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Компьютерная академия "Шаг"

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