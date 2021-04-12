Вырастить Пикассо. Где и как раскрыть творческий потенциал ребёнка

Научиться рисовать для себя или же создавать полотна, достойные лучших арт-галерей – у каждого начинающего художника своя мотивация. Но очень важно найти мастера, который "поставит" руку и сможет раскрыть индивидуальные грани таланта.

Курсы живописи и графики "Юный художник" рассчитаны на детей от 8 до 16 лет

Ничто так не развивает творческие способности ребёнка, как занятия живописью, графикой или же декоративно-прикладным искусством, считают в студии рисования.

"Творчество – это органическая потребность человека, а для маленького человека – способ познания окружающего мира. Но самое главное – оно помогает развить задатки, которыми одаривает природа всех без исключения", – убеждена руководитель студии Татьяна Бехало.

В основу обучающих программ "ProИЗО" заложен многолетний практический опыт. Он позволяет педагогам в полной мере раскрыть задатки ребёнка. Очень важно сделать это вовремя и правильно, чтобы сформировать крепкий фундамент для развития. В таком случае природные способности не угаснут в детском возрасте, и человек пронесёт их через всю жизнь.

В студии рисования "ProИЗО" принято двигаться от простого к сложному. Здесь поэтапно осваивают технику и технологию и формируют креативное мышление. Процесс обучения построен так, что ребёнок уже с первых занятий начнёт раскрывать себя. В их основе – только проверенные временем методики. Обучающие программы по живописи и графике "ProИЗО" вобрали в себя самые сильные и лучшие элементы ведущих академических художественных образовательных учреждений – их на протяжении многих лет старательно отбирал, перерабатывал и объединял в целое руководитель студии.

"Каждое наше занятие – это открытие и результат. Основная цель наших уроков – дать качественные знания, которые можно применить и в жизни, и творчестве. Детский потенциал – безграничен. Главное, вовремя дать ему нужные ориентиры, снабдить надёжными инструментами – и успех гарантирован", – говорит Татьяна Бехало.

Занятия в "ProИЗО" предоставляют весь спектр знаний и навыков для качественного развития неординарной личности, способной проявить себя в творчестве. Они проходят в малых группах, и поэтому количество мест ограничено. Вместе с тем гарантирован индивидуальный подход к каждому ученику. Сейчас студия ведёт набор в группы для детей от 8 до 16 лет, и приглашает присоединиться к занятиям. Программа построена так, что начать обучение возможно на любом этапе. Предварительная запись обязательна!

Студия "ProИЗО"

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