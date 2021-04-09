Мэрия Барнаула призвала горожан активнее голосовать за благоустройство территорий

Голосование за определение общественных пространств, которые отремонтируют в Барнауле в 2022 году в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", стартует в конце апреля на нескольких интернет-платформах. Городские власти призывают жителей краевой столицы активнее принимать участие в выборе. Ожидается, что Барнаул получит из федерального бюджета деньги на два общественных пространства. Какие именно зоны отремонтируют – зависит от горожан.

Как пояснил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев, в прошлом году в интернет-голосовании приняли участие всего восемь тысяч человек. Грядущее голосование устроено максимально просто, поэтому планируется, что в 2021-м своё мнение выразят большее количество барнаульцев. На выбор горожанам представят 39 общественных территорий. По итогам в краевой столице будут отобраны два объекта для благоустройства.

"Голосование впервые пройдёт на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Также проголосовать можно и с помощью "Госуслуг". Для этого потребуется авторизация и барнаульская регистрация. Проголосовать на платформе можно с помощью номера телефона, в этом случае местная прописка не понадобится", – сообщил Антон Шеломенцев.

Также в районах Барнаула разместят QR-коды: отсканировав их, пользователь перейдёт на платформу голосования.

"Наша основная задача – не только благоустроить зелёные зоны, но и привлечь к процессу голосования как можно больше горожан, чтобы получить объективную оценку того, какие из 39 объектов являются самыми популярными и посещаемыми. После подведения итогов планируется до ноября текущего года разработать проектно-сметную документацию и определить, какие подрядные организации займутся строительно-монтажными работами в выбранных горожанами зонах", – добавил Шеломенцев.

Отметим, что в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" в Барнауле благоустроили 11 общественных территорий на общую сумму 465 миллионов рублей.