Мэрия Барнаула призвала горожан активнее голосовать за благоустройство территорий

Голосование за определение общественных пространств, которые отремонтируют в Барнауле в 2022 году в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", стартует в конце апреля на нескольких интернет-платформах. Городские власти призывают жителей краевой столицы активнее принимать участие в выборе. Ожидается, что Барнаул получит из федерального бюджета деньги на два общественных пространства. Какие именно зоны отремонтируют – зависит от горожан.
Как пояснил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев, в прошлом году в интернет-голосовании приняли участие всего восемь тысяч человек. Грядущее голосование устроено максимально просто, поэтому планируется, что в 2021-м своё мнение выразят большее количество барнаульцев. На выбор горожанам представят 39 общественных территорий. По итогам в краевой столице будут отобраны два объекта для благоустройства.
"Голосование впервые пройдёт на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Также проголосовать можно и с помощью "Госуслуг". Для этого потребуется авторизация и барнаульская регистрация. Проголосовать на платформе можно с помощью номера телефона, в этом случае местная прописка не понадобится", – сообщил Антон Шеломенцев.
Также в районах Барнаула разместят QR-коды: отсканировав их, пользователь перейдёт на платформу голосования.
"Наша основная задача – не только благоустроить зелёные зоны, но и привлечь к процессу голосования как можно больше горожан, чтобы получить объективную оценку того, какие из 39 объектов являются самыми популярными и посещаемыми. После подведения итогов планируется до ноября текущего года разработать проектно-сметную документацию и определить, какие подрядные организации займутся строительно-монтажными работами в выбранных горожанами зонах", – добавил Шеломенцев.
Отметим, что в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" в Барнауле благоустроили 11 общественных территорий на общую сумму 465 миллионов рублей.
Комментарии
Гуляя по центру города вне Ленинского проспекта- постоянно встречаешь следы не благоустройства. Облупленные фасады , грязь , вырубленные деревья и тд. Скажите пожалуйста- где посмотреть как облагородили город на такую сумму ?
Если бы ещё можно было голосовать не только за то, что благоустраивать, но и за то, как.
Для одного человека благоустройство — это когда всё в плитке и ряд саженцев по линейке. Для другого — когда есть скамейки с навесами от солнца и дождя, стойка для подзарядки телефона или компьютера. Для третьего — когда есть летняя эстрада, на которой будут выступать местные музыканты, и столики с уже нарисованными на них шахматными досками. Четвёртому важно, чтобы была возможность устраивать пикники на траве и грилить, и это не закончилось приездом пожарной команды.
Как понять, что голосуешь именно за такое благоустройство, которое отвечает твоим личным представлениям о прекрасном и нужном?
Так называемое благоустройство в основном заключается в уничтожении деревьев и других зеленых насаждений,устройстве неудобной плитки вместо качественного асфальта, дорожек-козьих тропок. Самое главное - все эти изыски должны соответствовать вкусу горадминистрации, которая целиком полагается на эстетические предпочтения дворников.
Судя по тому, что собираются сделать с Мизюлинской рощей - лучше не надо никакого благоустройства, пусть остается все как есть. Создается впечатление, что все это голосование - лишь прикрытие для того, чтобы уничтожать деревья якобы с согласия жителей.
"Городские власти призывают жителей краевой столицы активнее принимать участие в выборе. На выбор горожанам представят 39 общественных территорий."
Они предлагают жителям города обследовать эти 39 территорий и затем вынести решение, какие необходимо в первую очередь территории благоустроить? Или ничего не обследовать, проголосовать непонятно по каким критериям? Или их работа состоит в том, чтобы у граждан проявлять "активность"?
Поинтересуюсь, может у них есть план по благоустройству города, в соответствии с которым они работают?
Или они работают по принципу: "А давайте вот здесь что-нибудь сделаем, а нет давайте спросим кого-нибудь постороннего, может нам специалистам что-нибудь более интересное посоветует для благоустройства, а то деньги не знаем на что потратить?"
Благоустраивайте где хотите, только не надо деревья рубить и плитку укладывать
9.04.2021 09:13
almas
а то деньги не знаем на что потратить?"
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Почему же! Отлично знают, как ИМ выгодно потратить деньги. В соответствии с этим знанием и "осваивают" средства. И ИХ выгода никак не коррелируется с потребностями горожан.
А че по предыдущим голосованиям все благоустроили?
Мы уже проголосовали на свою голову за Мизюлинскую рощу, "спасибо" за "зелёный" проект. Плитка это то что "надо". Проектировщик со своими кругами и плиткой просто чудо.