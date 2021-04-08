Житель Саратовской области изменил 17-летней жене с 11-летней школьницей во время свадьбы

Житель Саратовской области изменил своей 17-летней жене с 11-летней девочкой в день свадьбы. Пятиклассница забеременела, и теперь молодой человек собирается жениться на ней.

Как сообщает издание "Народные новости", ещё в 2019 году парень из Вольска встречался с 17-летней девушкой и решил официально зарегистрировать их отношения. Однако во время свадьбы он на несколько часов отлучился, чтобы встретиться со своей 11-летней любовницей.

Через некоторое время после пополнения в семье пара рассталась, однако вскоре выяснилось, что и школьница оказалась беременна. При этом молодой человек уже выразил готовность вступить с ней в брак, но ситуацией заинтересовались правоохранители. Теперь парню грозит срок за сексуальные действия с несовершеннолетними.