Умерла актриса из телесериала "Мухтар"

В возрасте 45 лет умерла белорусская актриса Белла Шпинер. Об этом сообщил в Facebook театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский.

Критик не стал уточнять причину смерти артистки.

Белла Шпинер родилась в 1976 году в Могилевской области Белорусской ССР. Свою карьеру она начала в Минском ТЮЗе, откуда перешла в Республиканский театр белорусской драматургии.

Свою известность она получила благодаря ролям в телесериалах "Мухтар. Новый след", "Журов-2" и "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время".

Напомним, что 4 апреля умер российский актёр Александр Гаспарьянц. Что стало причиной смерти, на тот момент было неизвестно.