Роскомнадзор подал в суд на Первый канал из-за показанного в эфире фрагмента видеоролика от телеканала, который включён Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Причиной стал эфир программы "Время покажет" от 11 марта. Тогда в выпуске продемонстрировали сюжет, выпущенный "Настоящим временем", который внесён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Напомним, что ранее мировой судья Таганрогского района Москвы признал Twitter виновным в неудалении публикаций, в которых Роскомнадзор нашёл призывы к несовершеннолетним выйти на уличные протесты.