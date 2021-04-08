Роскомнадзор подал в суд на Первый канал из-за показанного в эфире фрагмента видеоролика от телеканала, который включён Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Причиной стал эфир программы "Время покажет" от 11 марта. Тогда в выпуске продемонстрировали сюжет, выпущенный "Настоящим временем", который внесён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
Напомним, что ранее мировой судья Таганрогского района Москвы признал Twitter виновным в неудалении публикаций, в которых Роскомнадзор нашёл призывы к несовершеннолетним выйти на уличные протесты.
Комментарии
О, а зачем Первому каналу показывать видеоролик, выполняющий функции иностранного агента? Первый канал уже тоже за Навального?
Тогда все СМИ закрывать надо за копипасты!
Любила жабу гадюка
к 1 мая всех закроют-телек народу передадут