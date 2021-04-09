Группы в детских садах Барнаула сформируют к 25 апреля

Формирование групп на новый учебный год в детских садах Барнаула завершится к 25 апреля. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

42 детских сада примут малышей от полутора до двух лет. Детей с двух до трёх лет направили в 94 сада, от трёх до четырёх лет – в 22 дошкольных учреждения.

Итоги комплектования и порядок получения путёвок для детей, не направленных в приоритетные учреждения, будут размещены на сайте комитета по образованию Барнаула.

Напомним, с 1 апреля в Алтайском крае стартовал процесс подачи заявлений на приём в первый класс. Более подробную инструкцию о том, как отправить ребёнка в школу, можно найти в материале amic.ru.