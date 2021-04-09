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Томенко пойдёт на праймериз? Алтайские единороссы приоткрыли предвыборные карты

, ИА "Амител"
Партия власти рассчитывает превзойти результат 2016 года
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

Алтайские единороссы рассчитывают одержать убедительную победу на выборах в региональное Заксобрание в 2021 году. Задача-минимум, которая стоит перед партией, – набрать 45% голосов по партспискам и выиграть все 34 одномандатных округа. При этом в "бой" ЕР может повести за собой губернатор Виктор Томенко. А вот результат в Госдуму 2016 года представителям партии власти от края на этот раз повторить будет сложно. О том, почему не стоит ждать новых партий в АКЗС и как политическое "соседство" с Республикой Алтай может лишить краевых единороссов нескольких думских мандатов, накануне рассказали лидеры реготделения ЕР. 

Действующие депутаты на праймериз не рвутся

До конца месяца краевое реготделение "Единой России" продолжает принимать заявки на предварительное голосование. Пока на праймериз в общей сложности выдвинули свои кандидатуры 120 человек. Причём некоторые из них подали документы на прохождение и в Госдуму, и в АКЗС. Зачастую такие претенденты закрывали не только конкретный округ, но и просили включить их в число соискателей по территориальной группе.

Праймериз ЕР по отбору кандидатов на основные выборы на этот раз пройдут по смешанной модели. Частично в электронном формате, частично –  на счётных участках. Срок проведения – с 24 по 30 мая.

Избиратели на предварительном голосовании ЕР получат два типа бюллетеня, где смогут выбрать кандидата по одномандатному округу, а также проголосовать за лидера тергруппы.

По словам секретаря реготделения ЕР Александра Романенко, на финише заявочной кампании единороссы рассчитывают увидеть от 200 до 400 человек, зарегистрированных на праймериз. В настоящее время примерно 75% заявок поступило не от действующих депутатов.

Между тем часть парламентариев от ЕР в нынешнем созыве АКЗС уже точно не пойдут на осенние выборы. Среди них Юрий Кайро, Максим Степин, Сергей Шабанов, Виталий Щербаков.

По прогнозам Романенко, в целом депутатский корпус в сентябре может обновиться на 30-40%. Лидер алтайских единороссов считает, что партийный состав в АКЗС при этом не изменится: в законодательный орган пройдут те же четыре политсилы  – ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР. Шансы новичков на преодоление 5% барьера он оценил скептически.

"Как население региона отнесётся к новым партиям, сказать сложно. <...> Вряд ли у нас на территории края кто-то из этих партий пройдёт необходимый порог. Нынешний баланс будет сохранён", – уверен лидер алтайских единороссов.

Избирательная тройка во главе с губернатором

Романенко также сообщил, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко, скорее всего, возглавит список "Единой России" на выборах в АКЗС. "Виктор Петрович имеет и право, и ответственность возглавить список партии на выборах в АКЗС", – уточнил секретарь реготделения. Отметим, что по регламенту предварительного голосования губернатору необязательно участвовать в праймериз, чтобы попасть в шорт-лист. Кроме Томенко в общекраевой список единороссов войдут ещё два человека. Предположительно, сам Александр Романенко и нынешний депутат Госдумы, уроженец Барнаула Владимир Шаманов. Последнему, кстати, прочат место в Совете Федерации от региона. Туда его может направить как раз представительный орган власти.

Что касается выборов депутатов Госдумы от Алтайского края, здесь расклад сложнее. Многое зависит от того, с кем в территориальную группу объединят наш регион. Велика вероятность, что с соседней Республикой Алтай. В этом случае рассчитывать на большое количество мандатов по списку не приходится. В любом случае всё зависит от процента голосов, набранных партией, резюмировал руководитель регионального исполкома "Единой России" Денис Голобородько. Кстати, он возглавит избирательный штаб партии в Алтайском крае. При этом Голобородько останется главой исполкома ЕР и председателем комитета АКЗС по правовой политике.

Всего в Алтайском крае в единый день голосования 19 сентября будет разыграно около 600 мандатов. Самые крупные кампании – по выборам депутатов Госдумы и АКЗС. Также предстоит выбрать представительные органы власти в четырёх муниципалитетах, глав сельсоветов и т.д.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

9.04.2021 07:41
- гость -

Конечно пойдет, зря что ли сми пиарить его начали, как он чинуш своих статистике учил

9.04.2021 07:49
гость

Я не представляю, как можно единой России после всех ее действий прогнозировать сногсшибательную победу, Единственное-фальсификация.

9.04.2021 07:53
гость

не важно как вы проголосуете,важно как мы посчитаем

9.04.2021 08:05
- гость -

Ну да конечно надо идти помогать ЕР, а то там всех пересажали "правильные" законы принимать некому

9.04.2021 08:09
Гость

За одно здравоохранение гнать его вместе с Поповым!

9.04.2021 08:23
Игорь

Даже мы сотрудники районных администраций будем голосовать против едра и агитировать остальных, зарплата специалиста (муниципального служащего) 13500, техничка получает минималку 12300, получается что нас приравняли к обслуживающему персоналу, проверки, штрафы, декларации, а народ говорит уж если работники администрации против едра, то о чем вообще говорить.

9.04.2021 08:32
- гость -

Вите нужно выйти...

9.04.2021 08:45
хитро, конечно

То есть Томенко понарошку будет баллотироваться в депутаты. Если его выберут, то откажется и место передадут неизвестно кому.

9.04.2021 08:51
- гость -

его гнать надо вместе с тем кто его ставил, аннулировать все антинародные законы которые были приняты ЕРис-нёй

9.04.2021 09:08
- гость -

Томенко стоит подумать - нужно ли ему участвовать в этот незаконном т.н. праймериз, проводимом за наши деньги!

9.04.2021 10:06
- гость -

Праймериз? А где радетели за язык русский? Почему не отписались в сторону англицизмов?

9.04.2021 10:27
гость

кого выбирать если у всех гражданств по 4 штук ?-низззя.....закон так говорит

9.04.2021 10:42
Владимир

Раскатали губки.

9.04.2021 11:44
Жоржик

Не поддержу ЕР однозначно, особенно после их действий по техосмотру, что сейчас пытаются навялить всем автолюбителям.

9.04.2021 12:39
- гость -

Ладно, проголосуют за Томенко. Он, ясен перец, откажется от депутатства. На это место могут воткнуть Бутину.
Примерно как Кувшинова попала в Думу. Уж миллионов 25 зарплаты получит за 5 лет.

9.04.2021 12:44
гость

а Томенко скажет сколько у него гражданств с перечнем стран?

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