Алтайские единороссы рассчитывают одержать убедительную победу на выборах в региональное Заксобрание в 2021 году. Задача-минимум, которая стоит перед партией, – набрать 45% голосов по партспискам и выиграть все 34 одномандатных округа. При этом в "бой" ЕР может повести за собой губернатор Виктор Томенко. А вот результат в Госдуму 2016 года представителям партии власти от края на этот раз повторить будет сложно. О том, почему не стоит ждать новых партий в АКЗС и как политическое "соседство" с Республикой Алтай может лишить краевых единороссов нескольких думских мандатов, накануне рассказали лидеры реготделения ЕР.

Действующие депутаты на праймериз не рвутся

До конца месяца краевое реготделение "Единой России" продолжает принимать заявки на предварительное голосование. Пока на праймериз в общей сложности выдвинули свои кандидатуры 120 человек. Причём некоторые из них подали документы на прохождение и в Госдуму, и в АКЗС. Зачастую такие претенденты закрывали не только конкретный округ, но и просили включить их в число соискателей по территориальной группе.

Праймериз ЕР по отбору кандидатов на основные выборы на этот раз пройдут по смешанной модели. Частично в электронном формате, частично – на счётных участках. Срок проведения – с 24 по 30 мая.

Избиратели на предварительном голосовании ЕР получат два типа бюллетеня, где смогут выбрать кандидата по одномандатному округу, а также проголосовать за лидера тергруппы.

По словам секретаря реготделения ЕР Александра Романенко, на финише заявочной кампании единороссы рассчитывают увидеть от 200 до 400 человек, зарегистрированных на праймериз. В настоящее время примерно 75% заявок поступило не от действующих депутатов.

Между тем часть парламентариев от ЕР в нынешнем созыве АКЗС уже точно не пойдут на осенние выборы. Среди них Юрий Кайро, Максим Степин, Сергей Шабанов, Виталий Щербаков.

По прогнозам Романенко, в целом депутатский корпус в сентябре может обновиться на 30-40%. Лидер алтайских единороссов считает, что партийный состав в АКЗС при этом не изменится: в законодательный орган пройдут те же четыре политсилы – ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР. Шансы новичков на преодоление 5% барьера он оценил скептически.

"Как население региона отнесётся к новым партиям, сказать сложно. <...> Вряд ли у нас на территории края кто-то из этих партий пройдёт необходимый порог. Нынешний баланс будет сохранён", – уверен лидер алтайских единороссов.

Избирательная тройка во главе с губернатором

Романенко также сообщил, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко, скорее всего, возглавит список "Единой России" на выборах в АКЗС. "Виктор Петрович имеет и право, и ответственность возглавить список партии на выборах в АКЗС", – уточнил секретарь реготделения. Отметим, что по регламенту предварительного голосования губернатору необязательно участвовать в праймериз, чтобы попасть в шорт-лист. Кроме Томенко в общекраевой список единороссов войдут ещё два человека. Предположительно, сам Александр Романенко и нынешний депутат Госдумы, уроженец Барнаула Владимир Шаманов. Последнему, кстати, прочат место в Совете Федерации от региона. Туда его может направить как раз представительный орган власти.

Что касается выборов депутатов Госдумы от Алтайского края, здесь расклад сложнее. Многое зависит от того, с кем в территориальную группу объединят наш регион. Велика вероятность, что с соседней Республикой Алтай. В этом случае рассчитывать на большое количество мандатов по списку не приходится. В любом случае всё зависит от процента голосов, набранных партией, резюмировал руководитель регионального исполкома "Единой России" Денис Голобородько. Кстати, он возглавит избирательный штаб партии в Алтайском крае. При этом Голобородько останется главой исполкома ЕР и председателем комитета АКЗС по правовой политике.

Всего в Алтайском крае в единый день голосования 19 сентября будет разыграно около 600 мандатов. Самые крупные кампании – по выборам депутатов Госдумы и АКЗС. Также предстоит выбрать представительные органы власти в четырёх муниципалитетах, глав сельсоветов и т.д.