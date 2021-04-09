Алтайский край попал в список лидеров по заявлениям на "путинские" выплаты

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что спасением для россиян станут "путинские" выплаты на детей от 3 до 7 лет. Пособия должны вывести из бедности около половины семей страны.

C 1 апреля этого года выплата рассчитывается по новым правилам и начисляется в зависимости от нуждаемости в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума, установленного на ребёнка в регионе.

Отмечается, что по состоянию на 8 апреля в России по новым правилам подано более 846 тысяч заявлений на получение пособий. Большинство – из Алтайского и Краснодарского краёв, а также Башкирии.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля пособия на детей от трёх до семи лет начали рассчитывать по-другому. Теперь размер господдержки ранжируют. Итоговая сумма выплат зависит от благосостояния семьи. При расчёте учитывают зарплаты, пенсии, стипендии, автомобили и квартиры. Amic.ru уточнил, кто теперь может рассчитывать на пособие.