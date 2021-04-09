Дальнобойщик из Дагестана пожаловался на алтайских приставов

Председатель Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по аграрной политике и природопользованию Асият Алиева провела приём и рассмотрела обращения населения. Одним из первых к политику обратился дальнобойщик Азер Алиев, сообщается на сайте республиканского парламента.

Мужчина пожаловался на то, что его не пропускают через границу из-за задолженности по штрафам в Алтайском крае. По словам дальнобойщика, он онлайн оплатил все долги и у него есть соответствующие квитанции.

Алиева пообещала направить официальный запрос в УФССП по Алтайскому краю для выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что водители на дорогах Алтайского края нарушили правила на 317 миллионов рублей. Эти деньги направят на ремонт дорог.