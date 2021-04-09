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Дальнобойщик из Дагестана пожаловался на алтайских приставов

, ИА "Амител"
Мужчину не пускают за границу
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Председатель Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по аграрной политике и природопользованию Асият Алиева провела приём и рассмотрела обращения населения. Одним из первых к политику обратился дальнобойщик Азер Алиев, сообщается на сайте республиканского парламента. 

Мужчина пожаловался на то, что его не пропускают через границу из-за задолженности по штрафам в Алтайском крае. По словам дальнобойщика, он онлайн оплатил все долги и у него есть соответствующие квитанции.

Алиева пообещала направить официальный запрос в УФССП по Алтайскому краю для выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что водители на дорогах Алтайского края нарушили правила на 317 миллионов рублей. Эти деньги направят на ремонт дорог.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

9.04.2021 09:34
гость

нормальные люди в приставы не пойдут работать

9.04.2021 10:19
Обыватель


9.04.2021 09:34
гость

Что ж так? Они необходимы. Когда твари не хотят нести финансовую ответственность, то как из них деньги выбивать? Битой? Лучше уж приставы пусть этим занимаются

9.04.2021 11:12
гость

кто еще твари,большой вопрос,похоже коммент от приставок,ненависть свою внутреннюю оголил

9.04.2021 11:32
Обыватель


9.04.2021 11:12
гость

Кто твари? Те, кто должен, но платить не хочет. Вот была у меня история - дтп, у виновника осаго прострочено. Суд присудил, а взыскивали приставы с него два года. Причем машину быстро слили они, хотя, ее продажа как раз бы покрыла ущерб. Ну и кто это? Твари, не умеющие нести ответственность. Из Черепанова, кстати)

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