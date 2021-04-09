Дальнобойщик из Дагестана пожаловался на алтайских приставов

Председатель Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по аграрной политике и природопользованию Асият Алиева провела приём и рассмотрела обращения населения. Одним из первых к политику обратился дальнобойщик Азер Алиев, сообщается на сайте республиканского парламента.
Мужчина пожаловался на то, что его не пропускают через границу из-за задолженности по штрафам в Алтайском крае. По словам дальнобойщика, он онлайн оплатил все долги и у него есть соответствующие квитанции.
Алиева пообещала направить официальный запрос в УФССП по Алтайскому краю для выяснения обстоятельств.
Ранее сообщалось, что водители на дорогах Алтайского края нарушили правила на 317 миллионов рублей. Эти деньги направят на ремонт дорог.
Комментарии
нормальные люди в приставы не пойдут работать
9.04.2021 09:34
гость
Что ж так? Они необходимы. Когда твари не хотят нести финансовую ответственность, то как из них деньги выбивать? Битой? Лучше уж приставы пусть этим занимаются
кто еще твари,большой вопрос,похоже коммент от приставок,ненависть свою внутреннюю оголил
9.04.2021 11:12
гость
Кто твари? Те, кто должен, но платить не хочет. Вот была у меня история - дтп, у виновника осаго прострочено. Суд присудил, а взыскивали приставы с него два года. Причем машину быстро слили они, хотя, ее продажа как раз бы покрыла ущерб. Ну и кто это? Твари, не умеющие нести ответственность. Из Черепанова, кстати)