До +16 градусов обещают в Алтайском крае 9 апреля

До +16 градусов потеплеет в Алтайском крае 9 апреля. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Как передаёт региональный Гидрометцентр, днём воздух прогреется до +6...+11 градусов, местами по югу – до +16 градусов. Утром в отдельных районах небольшие, местами в предгорье умеренные дождь и мокрый снег. В отдельных районах туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами по западу порывы до 14 м/с.

В Барнауле дневная температура составит от +6 до +8 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.