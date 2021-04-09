Путин поручил разобраться с ростом цен на жильё

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться с ростом цен на жильё в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ведомства.
На совещании с членами правительства по реализации президентских посланий Федеральному Собранию за два минувших года российский лидер отметил, что в среднем по стране недвижимость подорожала на 12%. При этом в некоторых регионах цены и вовсе подскочили до 20-30%.
По словам Путина, это частично связано с программой льготной ипотеки, снизившей ставку до 6,5%, а также увеличением общего объёма выданных кредитов, который превысил триллион рублей.
Ранее сообщалось, что из-за ажиотажного спроса на недвижимость тенденция к повышению цен на жильё сейчас характерна для всей России. Однако влияют на это и другие факторы: грядущее повышение ипотечных ставок и растущий уровень инфляции.
Комментарии
После поручения можно быть уверенным на 146% - жилье подорожает!
Стрелку забить пусть не забудут..
Ага в нерезиновой пусть разберутся...
С продуктами он уже разобрался, теперь до жилья добрался, лучше пусть бросит эту затею.
А вот почему эти все госслужбы без поручениея президента сами не могут заниматься своими делами?! Или просто они не знают кого можно трясти, кого нет?
и как он собрался разбираться с тетей Машей у которой мы хотели бы купить квартиру, но тетя Маша решила продать ее на 600 тр дороже? интересен механизм воздействия. знающих прошу объяснить.
Заметил тенденцию, если власти берутся за решение какого-то вопроса, то проблема по этому вопросу только усугубляется
Сначала делают, потом думают- это я про льготную ипотеку.
Вот вам и настоящее лицо бизнеса, который, по его словам, "кошмарит" государство. Как только их начинают прижимать, "свободные СМИ" поднимают вой про тоталитарный мордор, и их поддерживает сетевое болото. А чуть дай свободу, готовы сожрать и людей и друг друга, и то же сетевое болото за лишнюю копейку.
С маслом и сахаром уже разобрались!
Ситуация похожа на пузырь. Верный его признак - это когда у кого деньги есть им кажется что дорого и нужно подождать, а у кого денег нет - что нужно быстрее брать...
9.04.2021 09:34
гостья
Придут товарищи к тете Маше и объяснят, что так жить нельзя. Потом она на камеру с синяками извинится и скажет, что цена снижена, прошу пожаловать покупателей
Где-то на просторах интернета гуляет видео, о том как один президент с ростом цен на бензин в нефтяной стране вот уже 20 лет борется. Такие они забавные все же, эти незаменимые президенты
Государь Владимир - единственный центр силы, олицетворяющий развитие и суверенизацию России. Однако нельзя переоценивать его всемогущество особенно учитывая установленную англосаксонскую систему разделения властей, "независимость" Центрального банка
и недооценивать влияние либерально-прозападных элит, коих подавляющее большинство, на управление процессами в стране. Здесь не шашкой махать надо, а как Чапай говорил: на войне главное кто кого передумает!
Поддерживаем Президента Путина! Здоровья успехов ему! А нам всем осознанности и воли к победе!
связано с программой льготной ипотеки, снизившей ставку до 6,5%, а также увеличением общего объёма выданных кредитов, который превысил триллион рублей
Ну он сам и разобрался, чего еще разбираться. Есть спрос цена растет
До сих пор не пойму, М троллит или нет. Тонко работает, качественно.