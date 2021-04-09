Путин поручил разобраться с ростом цен на жильё

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться с ростом цен на жильё в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ведомства.

На совещании с членами правительства по реализации президентских посланий Федеральному Собранию за два минувших года российский лидер отметил, что в среднем по стране недвижимость подорожала на 12%. При этом в некоторых регионах цены и вовсе подскочили до 20-30%.

По словам Путина, это частично связано с программой льготной ипотеки, снизившей ставку до 6,5%, а также увеличением общего объёма выданных кредитов, который превысил триллион рублей.

Ранее сообщалось, что из-за ажиотажного спроса на недвижимость тенденция к повышению цен на жильё сейчас характерна для всей России. Однако влияют на это и другие факторы: грядущее повышение ипотечных ставок и растущий уровень инфляции.