"Автомобиль века" продают в Самаре за 17 млн рублей

Фото: avito.ru

В Самаре продают Ford Model T 1922 года выпуска, который считают первым массовым автомобилем в США – благодаря использованию конвейера ежегодно продавали около двух миллионов машин. С 1908 по 1927 год было создано почти 15 млн экземпляров этой марки.

Объявление о продаже разместили на сайте Avito. Продавец просит за раритетное авто 17 млн рублей. По его словам, почти за 100 лет у иномарки было всего три хозяина, а пробег составил 68 тысяч километров.

Ford Model T имеет задний привод. Оснащён механической коробкой передач и бензиновым четырёхцилиндровым двигателем с рабочим объемом 2,9 л, мощностью 20 лошадиных сил.

Кстати, в 1999 году Ford Model T получил международную награду "Автомобиль века". Избирательный процесс с привлечением экспертов из разных стран, а также интернет-голосованием занял три года.