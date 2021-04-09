Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 10 апреля

Субботние продовольственные ярмарки в Барнауле пройдут 10 апреля. На них будет представлена продукция предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края, а цены на продовольствие будут ниже рыночных, сообщает пресс-служба городской администрации.

Горожане смогут купить рыбу, мясо, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, крупы, сахар, овощи, фрукты, сладости масло и другое.

Ярмарочные площадки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:

ул. Балтийская, 116;

мкр-н Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;

п. Научный городок, 31;

пр. Ленина, 152;

ул. Титова, 9;

с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а;

мкр-н Затон, ул. Водников, 11.

Покупателей просят приходить в масках и соблюдать все меры предосторожности.