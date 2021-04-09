В России наблюдается бум "мужей на час"

Российские эксперты сообщили о буме "мужей на час" – мастеров, выполняющих мелкий бытовой ремонт и оказывающих различную помощь по дому, пишет РИА Новости.

Как отметил руководитель маркетинговых проектов "Авито Услуги" Иван Чулков, количество таких объявлений выросло на 18% в сравнении с предыдущим кварталом и на 27% относительно начала прошлого года, когда в стране ещё не было коронавируса.

Кроме того, в некоторых регионах услуги помощников по дому подорожали до 75%, а где-то, напротив, подешевели на треть.

Добавим, что в Барнауле, судя по опубликованным объявлениям на "Авито", мастера просят в среднем 300 рублей в час. При этом некоторые готовы выполнить работу и за 100 рублей в час, а кто-то – за 500.