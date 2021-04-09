В России наблюдается бум "мужей на час"

Российские эксперты сообщили о буме "мужей на час" – мастеров, выполняющих мелкий бытовой ремонт и оказывающих различную помощь по дому, пишет РИА Новости.
Как отметил руководитель маркетинговых проектов "Авито Услуги" Иван Чулков, количество таких объявлений выросло на 18% в сравнении с предыдущим кварталом и на 27% относительно начала прошлого года, когда в стране ещё не было коронавируса.
Кроме того, в некоторых регионах услуги помощников по дому подорожали до 75%, а где-то, напротив, подешевели на треть.
Добавим, что в Барнауле, судя по опубликованным объявлениям на "Авито", мастера просят в среднем 300 рублей в час. При этом некоторые готовы выполнить работу и за 100 рублей в час, а кто-то – за 500.
Комментарии
я тоже могу два гвоздя за 2 часа вбить , 500 руб в час беру.
траблы,с которыми обращаются, 15-30 минут
Сарказм не очень.
Пятьсот рублей/час за два гвоздя это нормальная цена. По сути тебе надо ехать, собираться, покупать гвозди, обедать, ехать обратно. И сколько останется чистыми после этого?
9.04.2021 10:46
- гость -
я тоже могу два гвоздя за 2 часа вбить , 500 руб в час беру.
Поверь, не все женщины знают как держать молоток, тем более не пугай их словом "пассатижи" !
В кои то веки всвязи с запретом отдыха забугром наш строймаг выполнил и перевыполнил план продаж!
Пока ФНС не возмет под контроль заработки в интернете так и будут размножаться дармоеды и рвачи
Может причина в возросших сексуальных домогательствах к "мужьям на час", которые недавно обсуждались на амике?
Например, в Архангельской области 9% сантехников подвергались сексуальным домогательствам клиенток...
А я и сама могу и гвоздь забить и шуруп вкрутить
9.04.2021 11:27
- гость -
А я и сама могу и гвоздь забить и шуруп вкрутить
коня на скаку остановит, в горящую избу войдет
11:27- гость - А я и сама могу и гвоздь забить и шуруп вкрутить
Поэтому "мужей на час" приглашают не для этого
9.04.2021 11:27
- гость -
а на перфораторе или ушм смогешь?
А я и сама могу и гвоздь забить и шуруп вкрутить
Ну это же не все услуги мужа на час, не все самой можно сделать
Ушм-легко.
Перфоратор - нет. Очень уж он тяжёлый
А как ты без перфоратора будешь шуруп в бетон ввинчивать ?
Или главное крикнуть что я все сама могу, а как до дела доходит - не могу, тяжелый, спасите, помогите.
Нет у меня необходимости шурупы в бетон вкручивать
9.04.2021 12:26
- гость -
А как же гардину к горжетке приделывать станете?
Почему нет жены на час?
И не надо ржать, я не про проституток.
9.04.2021 12:35
Интересно
Почему нет жены на час?
потому что стиральная машина, мультиварка и пылесос уже изобретены
Подрастает городское безрукое поколение.
И народ нищает, поэтому кто хоть что-то может, лезут на овито.
У меня один знакомый стал подавать объявления туда, сам ничего не может, учится на клиентских заказах. Гуглит как делать. Встречайте таких "специалистов".
9.04.2021 12:37
- гость -
Ой, да что вы!!! Мальчики, воспитанные мамами и бабушками, вырастаю мужчин, не умеющих погладить себе рубашку или включить машинку
С ними не поругаешься, когда скучно.
Видели в "Уральских пельменях"?